En un contexto de dificultades económicas y recortes en distintas políticas sanitarias a nivel nacional, Formosa apuesta a fortalecer la producción pública de medicamentos e insumos médicos para garantizar el acceso de la población a herramientas de prevención y cuidado de la salud. En ese marco, el Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (LAFORMED) presentó una nueva formulación de su protector solar, que alcanzó un factor de protección superior a 70 y será distribuido gratuitamente a través del sistema sanitario provincial.

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En diálogo con NEA HOY, el gerente de LAFORMED, Ricardo Acosta, explicó que el desarrollo surgió a partir de una demanda de profesionales de dermatología que trabajan en centros de salud y hospitales de la provincia. "Fue un trabajo coordinado con las dermatólogas de todos los centros y hospitales de Formosa, que nos hicieron llegar la necesidad de contar con un producto como este", señaló.

La nueva fórmula fue sometida a distintos controles de calidad y posteriormente enviada a un organismo especializado en protectores solares de San Pablo, Brasil, donde se realizaron los ensayos externos para determinar su factor de protección solar. Los resultados arrojaron un FPS de 77,16, por lo que el producto fue identificado comercialmente como FPS 70+.

Acosta destacó que la actualización representa una mejora significativa respecto de la formulación anterior, debido a la incorporación de una mayor cantidad de filtros solares, lo que permite elevar el nivel de protección frente a la radiación ultravioleta.

Una política de prevención con acceso gratuito

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que el protector solar no está destinado a la comercialización, sino que forma parte de una política pública de prevención que busca garantizar el acceso gratuito a un insumo fundamental, especialmente en una provincia caracterizada por las altas temperaturas y una importante exposición solar durante gran parte del año.

La distribución se realiza mediante un trabajo articulado entre LAFORMED, el Ministerio de Desarrollo Humano y los profesionales de dermatología que participan del programa provincial de prevención del cáncer de piel.

Las personas interesadas pueden acercarse al centro de salud u hospital correspondiente a su zona de residencia, donde los especialistas evalúan cada caso y entregan el producto sin costo. Además, se desarrollan jornadas de atención en espacios públicos, con controles dermatológicos gratuitos y derivaciones a establecimientos sanitarios cuando resulta necesario.

De cara a la temporada de verano 2026-2027, la Provincia proyecta ampliar los puntos de acceso mediante la instalación de dispensers en colonias de vacaciones, el Parque Acuático, el Paraíso de los Niños y distintas piletas municipales. La iniciativa permitirá que niños, profesores de educación física y otras personas que participen de actividades recreativas al aire libre puedan disponer del protector solar.

La gratuidad adquiere especial relevancia frente a los precios que alcanza este tipo de productos en el mercado privado. De acuerdo con Acosta, un protector solar de factor 70+ puede superar los 40.000 pesos, dependiendo de la marca. En contraste, mediante el programa provincial, los pacientes pueden acceder al producto sin tener que afrontar ese gasto.

Producción pública y soberanía sanitaria

La elaboración del protector solar forma parte de una política más amplia de producción pública de medicamentos e insumos médicos. Acosta remarcó que el desarrollo de estas capacidades es posible gracias al respaldo económico y político del Gobierno provincial, que sostiene la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En ese sentido, explicó que LAFORMED también produce insumos destinados a diferentes áreas del sistema sanitario. Entre ellos se encuentra la nutrición parenteral para bebés prematuros internados en terapia intensiva del Hospital de la Madre y el Niño, cuya preparación y distribución se mantienen incluso durante fines de semana y feriados.

Se trata de productos de alta complejidad que pueden superar el millón de pesos por bolsa en el circuito comercial. Su elaboración pública permite que el Estado provincial absorba los costos y garantice su provisión sin trasladar esa carga económica a las familias.

Para asegurar la calidad y conservación de estas preparaciones, el laboratorio cuenta con un vehículo exclusivo equipado con conservadoras eléctricas que mantienen la cadena de frío por debajo de los ocho grados y permiten garantizar la trazabilidad durante el traslado hasta el establecimiento hospitalario.

La producción de LAFORMED también incluye pasta dental infantil, alcohol en gel, repelentes, insecticidas y larvicidas biológicos utilizados en las acciones de prevención del dengue. A su vez, elabora medicamentos de uso habitual, como paracetamol de 500 miligramos, ibuprofeno de 600 miligramos y antihipertensivos, que se incorporan al sistema público a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

El rol del Estado en el acceso a la salud

La experiencia de LAFORMED adquiere relevancia en un escenario nacional marcado por las restricciones presupuestarias y los cambios en las políticas públicas vinculadas con la salud. Frente a ese panorama, Formosa sostiene un modelo que busca fortalecer la capacidad estatal para desarrollar tecnología, producir insumos esenciales y garantizar su distribución a quienes los necesitan.

La nueva formulación del protector solar FPS 70+ representa, en ese sentido, un avance que combina investigación, desarrollo tecnológico y prevención sanitaria. También refleja la posibilidad de responder a necesidades concretas de la población mediante el trabajo coordinado entre profesionales de la salud, instituciones públicas y organismos de producción.