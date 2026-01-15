Laformed, la empresa formoseña que se volvió un pilar en la prevención del dengue con sus larvicidas y repelentes

El Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (LAFORMED), empresa pública del Gobierno formoseño conducido por Gildo Insfrán, cumple un rol central en la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente el dengue, a través de la producción de repelentes, insecticidas y larvicidas que son distribuidos gratuitamente a los vecinos como parte de una política sanitaria provincial.

La tarea de Laformed se desarrolla en estrecha coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano y las brigadas sanitarias, que llevan adelante campañas de descacharrización y fumigación en los barrios. Estas acciones conjuntas tienen como objetivo reducir la proliferación de mosquitos durante los meses de mayor incidencia, además de reforzar la prevención en el territorio.

Los productos elaborados en la planta Biotec forman parte de la campaña contra el vector del dengue y llegan a las familias formoseñas sin costo. Entre ellos se destaca el larvicida, un insumo inocuo para personas y animales, que los brigadistas aplican en recipientes artificiales como baldes, piletas y fuentes donde se acumula agua potable, estancada o de lluvia. Su composición química actúa específicamente sobre las larvas del mosquito, lo que genera cristales que dañan sus paredes intestinales y provocan su muerte antes de que alcancen el estado adulto.

Una estrategia clave para cortar la transmisión

Con el aumento de las temperaturas durante el verano, se intensifica las acciones para prevenir la proliferación del Aedes aegypti. En este contexto, se despliega el operativo de Bloqueo ante cada caso sospechoso, con el objetivo de interrumpir la cadena de contagio del dengue.

Las brigadas sanitarias recorren diariamente los barrios para realizar visitas casa por casa, además de concientizar a los vecinos sobre la gravedad de la enfermedad y la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua. Ante la detección de un caso positivo o sospechoso, se activa un conjunto de acciones focalizadas en la vivienda del paciente y en las manzanas aledañas.

Situación epidemiológica y acciones en territorio

En la última semana se realizaron más de 5.000 test, con seis casos positivos de dengue serotipo DEN 2, detectados en Las Lomitas, Ingeniero Juárez, San Martín Dos, General Belgrano y Palo Santo.

Actualmente, la provincia no registra fallecidos ni pacientes internados en hospitales de alta complejidad, y se mantiene un seguimiento clínico diario de los casos activos. En materia preventiva, las brigadas sanitarias visitaron más de 7.500 viviendas, para lograr bloquear focos en 4.490 hogares y erradicar larvas en 349 sitios específicos.

Para acompañar el trabajo territorial, LAFORMED entregó repelentes y larvicidas en cantidades equivalentes, mientras más de 350 operarios continúan abocados al control del mosquito y a la concientización sobre la limpieza de patios.

Producción sostenida y compromiso sanitario

Creado en 2002, Laformed es un actor clave en la lucha contra el dengue, en el que la producción de repelentes e insecticidas es constante y se mantiene durante todo el año, sin limitarse a la temporada estival. Además trabaja sobre otras problemáticas sanitarias. Además de insecticidas, larvicidas y repelentes, produce medicamentos como el paracetamol, fundamental para el tratamiento de los síntomas de la enfermedad. Durante la pandemia de COVID-19, el laboratorio demostró su capacidad de adaptación al desarrollar insumos esenciales para la prevención.

Actualmente, su producción está destinada exclusivamente a la provincia de Formosa, aunque la calidad de sus productos despertó el interés de otras jurisdicciones, que realizaron consultas al respecto. Este reconocimiento refuerza el valor estratégico de Laformed como modelo de compromiso sanitario al servicio de la salud pública formoseña.