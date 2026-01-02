Verano 2026: Laformed comenzó a fabricar protector solar FPS 30 para distribución gratuita en Formosa

En un contexto marcado por altas temperaturas y exposición solar constante, el Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (Laformed) comenzó este año a producir protector solar FPS 30, un avance significativo en materia de salud pública y prevención que garantiza el acceso gratuito a un insumo esencial para la población. El desarrollo se enmarca en una política provincial orientada a fortalecer la producción local y la soberanía sanitaria, con impacto directo en el cuidado cotidiano de la piel y la prevención del cáncer cutáneo.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el gerente de Planta de Laformed, Ricardo Acosta, destacó el trabajo realizado por el equipo técnico y remarcó que la puesta en marcha del producto demandó “meses de investigación, tiempo de pruebas y un esfuerzo sostenido para llegar a este resultado”. Según explicó, el proceso permitió cumplir con todos los estándares exigidos para su utilización a gran escala dentro del sistema público de salud.

Acosta señaló que el avance logrado es producto de “mucho trabajo y desarrollo”, lo que permitió que el protector solar esté listo antes de fin de año. En ese sentido, precisó que “los análisis están aprobados, al igual que los ensayos de calidad, es decir, el producto ya está listo y aprobado para su distribución masiva en forma gratuita”, lo que habilita su incorporación inmediata a los programas sanitarios provinciales.

La producción del protector solar FPS 30 forma parte de un plan integral de lucha contra el cáncer de piel, impulsado por el Gobierno de Formosa, que será el marco a partir del cual se organizará su distribución. Desde el laboratorio indicaron que el objetivo es priorizar a los sectores más expuestos a la radiación solar, tanto por razones laborales como por condiciones geográficas y climáticas.

En ese marco, Acosta reconoció especialmente a los trabajadores que cumplen tareas diarias bajo el sol, como personal de salud, productores rurales y docentes que se desempeñan en zonas rurales. “Es fundamental cuidar a quienes están expuestos de manera permanente a estas inclemencias”, subrayó, al tiempo que remarcó la importancia de incorporar el uso del protector solar como un hábito preventivo.

El gerente de Planta también expresó su orgullo por los avances alcanzados y por el capital humano que sostiene el proyecto. “Sentimos mucho orgullo por el trabajo realizado. Somos profesionales formoseños que trabajamos hace bastante tiempo en el laboratorio, a los que se suman nuevos profesionales incorporados”, afirmó, y destacó la consolidación de un equipo técnico con capacidad para desarrollar productos sanitarios de calidad desde el ámbito público.

Características del protector solar

El protector solar FPS 30 de Laformed está formulado para brindar protección frente a la radiación UVA y UVB, principales responsables del envejecimiento prematuro de la piel y del desarrollo de patologías cutáneas. Su composición es hidratante, lo que permite mantener la piel humectada incluso durante exposiciones prolongadas al sol, y es apta para todo tipo de piel, incluidas las más sensibles.

El producto se caracteriza además por su textura ligera y de rápida absorción, lo que facilita su aplicación diaria y lo convierte en una opción práctica para el uso cotidiano. Elaborado íntegramente en Formosa, el protector solar refleja el compromiso del laboratorio público con la calidad, la seguridad y el acceso equitativo a insumos esenciales.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la fabricación y distribución del FPS 30 se inscribe en una estrategia más amplia de acceso universal a productos de cuidado y prevención, reforzando el rol del Estado en la promoción de la salud y la reducción de riesgos asociados a la exposición solar.