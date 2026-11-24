El Gobierno de Formosa inició una nueva etapa del Operativo 2026 del Programa de Evaluación de Aprendizajes en Formosa (PEAF), destinado a estudiantes de 1° y 2° año de escuelas secundarias públicas y privadas de la ciudad capital. La iniciativa incorpora una software pedagógico desarrollado íntegramente en la provincia que permite monitorear los resultados de las evaluaciones en tiempo real y utilizar esa información para fortalecer la planificación pedagógica.

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A diferencia de los esquemas tradicionales de evaluación diferida, el sistema permite recopilar rápidamente los conocimientos adquiridos por los estudiantes, panorama que habilita a los docentes a identificar de manera instantánea fortalezas y dificultades de y en función de ello, implementar orientaciones y estrategias de acompañamiento adecuadas a cada situación.

A diferencia de los esquemas tradicionales de evaluación diferida, el sistema permite relevar con rapidez los aprendizajes de los estudiantes. Esta información habilita a los docentes a detectar al instante fortalezas y dificultades y, a partir de ello, aplicar orientaciones y estrategias de acompañamiento ajustadas a cada situación. Hasta el momento, participan de este nuevo modelo 23 docentes aplicadores del PEAF, encargados de acompañar el proceso técnico y pedagógico en las escuelas de toda la provincia.

El operativo es impulsado por el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Planeamiento Educativo y la Dirección de Educación Secundaria. El programa digital PEAF Fue creado por egresados del Instituto Politécnico Formosa en 2024, mientras que los recursos pedagógicos fueron aportados por el ministerio.

Implementación digital

El operativo PEAF comenzó el 7 de abril en la capital formoseña, luego de una primera fase desarrollada desde el 16 de marzo en el interior provincial en una instancia donde participaran alumnos de 1° y 2° año de escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada. La ampliación del dispositivo permite integrar datos de distintos contextos, urbanos, semi urbanos y rurales, para construir una mirada más completa sobre los aprendizajes en toda la provincia.

El despliegue es progresivo y alcanzará a las comunidades educativas de la capital formoseña y el interior. Con este paso, la gestión reafirma su soberanía pedagógica al no depender exclusivamente de los operativos nacionales de evaluación para tomar decisiones orientadas a la equidad y la mejora continua de la enseñanza en todo el territorio.

Formosa superó el promedio nacional

En julio de este 2026 se conoció que Formosa superó el promedio nacional en Lengua y Matemática en las pruebas Aprender Primaria 2025, con diferencias de 0,1 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente. Además, entre 2013 y 2025 mejoró 25,5 puntos en Lengua y 13,3 en Matemática. En materia de equidad, la provincia registra la menor brecha socioeconómica del país en Matemática en el nivel primario, con 4,6 puntos porcentuales, y la segunda menor en Lengua, con 12,1 puntos. Los resultados fueron destacados por Argentinos por la Educación, organización especializada en el análisis de indicadores educativos.

Los datos también muestran avances en el nivel secundario. Entre 2013 y 2024, Formosa mejoró 15,4 puntos porcentuales en Lengua, frente a un crecimiento de 6,3 puntos en el promedio nacional. En Matemática, si bien registró una caída de 4,4 puntos en ese período, el retroceso fue menor al nacional, que alcanzó los 17,7 puntos porcentuales.