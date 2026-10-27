Formosa avanza con un programa de innovación para fortalecer a las empresas industriales en la provincia

Formosa avanza con una nueva etapa de su programa de competitividad industrial, orientado a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a través de la innovación y la mejora de sus procesos productivos. Este miércoles 28 de octubre, el Gobierno provincial realizará el último workshop de Creatividad e Innovación de la edición 2026, a las 9 en el Galpón G del Paseo Costanero de la capital, con la participación del especialista Eduardo Kastika.

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El encuentro cerrará el módulo 3 y permitirá evaluar los avances de las empresas participantes, así como las herramientas y estrategias incorporadas durante el proceso. La iniciativa apunta a que las firmas formoseñas desarrollen capacidades para mejorar su productividad, adaptarse a nuevos desafíos y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

El programa prevé alcanzar a 72 empresas industriales mediante diagnósticos, capacitaciones y seguimiento de planes de mejora. Para acompañar ese proceso, contará con 55 profesionales junior, ocho facilitadores y 22 expertos que trabajarán directamente con las firmas beneficiarias.

Un programa para impulsar a las PyMEs formoseñas

La iniciativa busca fortalecer la gestión empresarial, promover la transformación digital y favorecer la incorporación de herramientas que permitan mejorar los procesos productivos. También apunta a impulsar la generación de empleo calificado a partir de una mayor articulación entre el Estado provincial, el ámbito académico y las empresas.

Desde su puesta en marcha en 2023, el programa trabajó con 197 empresas industriales, implementó 108 planes de mejora y capacitó a 495 profesionales junior, según los datos difundidos durante su presentación. Estas cifras reflejan el alcance que adquirió la propuesta desde sus primeras ediciones y la apuesta por acompañar a las firmas locales con asistencia técnica y formación profesional.

Capacitación e innovación para fortalecer el empleo industrial

Durante el lanzamiento del programa, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, destacó el papel de las pequeñas y medianas empresas en la economía provincial y sostuvo que el Estado debe brindar herramientas para acompañar su crecimiento.

El funcionario también puso el foco en las empresas familiares y en su aporte a la generación de puestos de trabajo, al señalar que la capacitación resulta fundamental para agregar valor a la producción. "Para agregar valor se necesita capital humano. No hay industria sin trabajadores capacitados", expresó Ibáñez durante la presentación.

En esa línea, el programa busca combinar el acompañamiento a los empresarios con la formación de recursos humanos y el desarrollo de nuevas capacidades técnicas. La participación de profesionales junior y especialistas permite acercar conocimientos y herramientas a las empresas para que puedan identificar oportunidades de mejora y avanzar en sus procesos de modernización.

El cierre de una etapa para compartir resultados

El último workshop del año permitirá poner en común los resultados del trabajo realizado por las firmas participantes y analizar las estrategias que pueden sostenerse en el tiempo para mejorar su competitividad. La propuesta se enmarca en una política de acompañamiento al sector industrial que prioriza la innovación, la capacitación y el fortalecimiento de las PyMEs como parte del entramado productivo de Formosa.

Con el cierre del módulo, las empresas tendrán una instancia para compartir experiencias y consolidar herramientas de gestión orientadas a mejorar la productividad, ampliar sus posibilidades de crecimiento y fortalecer el empleo calificado en la provincia.