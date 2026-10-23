 Formosa incorpora equipos clave para el proyecto del ciclotrón y radiofarmacia en el CEMENURNK

El Gobierno de Formosa continúa fortaleciendo la infraestructura y tecnología sanitaria para ampliar el acceso a diagnósticos de alta complejidad. En esta línea, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor Kirchner” (CEMENURNK) recibió seis Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs). Estos equipamientos permitirán producir radiofármacos en la provincia y optimizar la atención médica de los pacientes formoseños.

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A la par de las unidades, los especialistas continúan con la instalación de ciclotrón y radiofarmacia, las cuales tienen una relación absoluta con las UTAs. El ciclotrón es un acelerador de partículas y en medicina nuclear es una máquina de alta tecnología encargada de fabricar la materia prima radiactiva necesaria para detectar y tartar el cáncer. Por su parte, la radiofarmacia, es una especialidad científica y sanitaria encargada de la adquisición, preparación, control de calidad de distribución de radiofármacos.

Estas maquinarias, herramientas y componentes aumentan la capacidad de la salud provincial. En esa línea, el ingeniero Gabriel Martínez, integrante del equipo del CEMENURNK, explicó la importancia de esta incorporación y señaló que “las Unidades de Tratamiento de Aire son fundamentales porque permiten controlar las condiciones ambientales y las diferencias de presión, aspectos indispensables para el funcionamiento seguro de una instalación de estas características”.

El proyecto incentiva nuevas oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico. Asimismo, contribuye a consolidar y potenciar el crecimiento de la medicina nuclear en la provincia. Este tipo de medicina, es una especialidad médica que utiliza pequeñas cantidades de sustancias radioactivas para diagnosticar, evaluar y tratar ciertas enfermedades.

Inversión de $12.800 millones

Las incorporaciones en el CEMENURNK representaron una inversión de $12.800 millones, financiados con fondos del Tesoro Provincial en el marco de las políticas públicas del gobierno de Gildo Insfrán. En los últimos meses, profesionales de la institución viajaron a Buenos Aires para completar las instancias de capacitación especializada para desempeñarse en instalaciones radiactivas.

Desde el Centro de Medicina Nuclear destacaron que la preparación del personal es una parte fundamental del proceso de habilitación para trabajar en instalaciones radiactivas Clase I. Además, destacaron la mportancia estratégica del proyecto para la región, dado que los equipos más cercanos se encuentran en Córdoba y Buenos Aires, mientras que Paraguay no dispone actualmente de un ciclotrón operativo.