Formosa avanza con el ciclotrón para producir radiofármacos y ampliar los estudios de alta complejidad

Formosa avanza con el proyecto para producir radiofármacos destinados a estudios de alta complejidad, mediante la instalación de un ciclotrón en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner”. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de diagnóstico de la provincia, reducir la dependencia de insumos provenientes de otros centros del país y consolidar su papel como referencia regional en medicina nuclear.

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La obra contempla una inversión de $12.800 millones, financiada con recursos del Tesoro provincial, para completar la infraestructura e incorporar el equipamiento necesario para poner en funcionamiento el Laboratorio de Producción de Radiofármacos. Según la información oficial del proyecto, Formosa contará con el único ciclotrón del norte argentino.

En esta etapa, ya se finalizaron la estructura edilicia, el proyecto ejecutivo y la documentación técnica del laboratorio. Actualmente, las tareas están concentradas en los servicios auxiliares y de soporte que requiere la instalación para avanzar hacia su puesta en marcha. El sistema eléctrico presenta un importante grado de avance y los conductos termomecánicos ya fueron colocados. Al mismo tiempo, continúan los trabajos de instalación de sistemas de señales débiles y seguridad electrónica, junto con las terminaciones arquitectónicas del edificio.

La próxima etapa contempla el montaje del ciclotrón, las celdas de síntesis y el equipamiento principal, en coordinación con las empresas General Electric e IQMS. Una vez completada esa fase, se avanzará con la validación integral de las instalaciones.

Controles técnicos y requisitos regulatorios

Antes de iniciar la producción de radiofármacos, el laboratorio deberá atravesar distintas pruebas y verificaciones para garantizar el funcionamiento de sus sistemas y las condiciones de seguridad. El proceso incluye ensayos eléctricos y mecánicos, controles de ventilación y presiones controladas, evaluaciones de protección radiológica y validaciones de equipos y procedimientos.

También se realizarán pruebas en frío y en caliente, como parte de la preparación para la operación. La puesta en funcionamiento estará sujeta al cumplimiento de los requisitos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), incluidas las Buenas Prácticas de Fabricación.

El desarrollo de la infraestructura se complementa con la preparación de recursos humanos especializados. Ingenieros, radiofarmacéuticos, bioquímicos, técnicos y profesionales en protección radiológica y calidad integran el equipo previsto para operar el laboratorio. Además, el Centro de Medicina Nuclear trabaja en un Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de producción.

El gerente general del Centro de Medicina Nuclear, Martín Mutuberria, destacó que la producción local permitirá disminuir la dependencia de insumos que actualmente llegan desde centros ubicados a cientos de kilómetros.

“La producción de radiofármacos en Formosa permitirá reducir la dependencia de insumos que hoy llegan desde centros ubicados a cientos de kilómetros. El proyecto del ciclotrón es un paso concreto hacia la soberanía sanitaria: contar con capacidad propia para fortalecer el diagnóstico y responder a las necesidades de nuestra población”, afirmó.

El laboratorio se incorporará a un centro que ya atendió a más de 4.000 pacientes y realizó más de 1.000 estudios PET-CT. La disponibilidad de radiofármacos producidos localmente apunta a fortalecer la capacidad diagnóstica y reducir las dificultades vinculadas con el traslado de estos insumos desde otras regiones.

“Este desarrollo combina tecnología especializada y formación de profesionales para fortalecer la medicina nuclear en Formosa y poner ese conocimiento al servicio de la salud de la gente”, agregó Mutuberria.