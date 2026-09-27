Fondos extracoparticipables: La Rioja reclama $900 mil millones para 2027 y apunta contra Nación

La discusión por los fondos extracoparticipables volvió a instalarse en el centro de la agenda de La Rioja luego de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027. La provincia reclama que la Nación reincorpore los recursos compensatorios que dejó de recibir y que, según estimaciones, representarían hasta $900.000 millones durante el próximo año.

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En diálogo con Medios Rioja, el ex senador nacional por la provincia Ricardo Guerra calificó el escenario como una situación "inédita" y cuestionó el rumbo de la administración nacional, al que definió como un modelo "agresivo, violento e inhumano". En paralelo, desde el Gobierno riojano anticiparon que el reclamo será trasladado nuevamente al Congreso por los legisladores de la provincia.

La Rioja dejó de recibir fondos compensatorios

El conflicto tiene como antecedente el esquema de distribución establecido a partir de la ley de coparticipación federal sancionada en 1988. Según recordó Guerra, La Rioja recibió de manera ininterrumpida fondos compensatorios destinados a equilibrar la distribución secundaria hasta que esos recursos fueron interrumpidos en 2023.

Desde entonces, la partida permaneció en cero durante 2024, 2025 y 2026, mientras que tampoco aparece contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027.

"Esta situación es inédita, es única. Fueron siempre recursos de libre disponibilidad, es decir que se podía usar tanto para sueldos, programas sociales, o construcción de aulas, de salas en hospitales, o arreglar rutas, o plazas", detalló el ex funcionario.

Para el próximo año, Guerra calculó que la falta de esos recursos implicaría para la provincia una pérdida de "900 mil millones de pesos, en términos anuales". Según explicó, el impacto no se limita a las cuentas públicas, sino que también repercute sobre la economía riojana y la posibilidad de financiar políticas destinadas a mejorar la calidad de vida.

"Son importantes porque permiten a un gobernante tener recursos para llevar adelante políticas públicas [...]Es una manera agresiva, violenta e inhumana, porque esos fondos hacen a la mejora de la calidad de vida de la gente", reflexionó.

Rechazo al modelo nacional

El exfuncionario también vinculó la pérdida de recursos provinciales con el esquema económico implementado por el Gobierno nacional. En particular, cuestionó el impulso a determinadas actividades productivas y señaló que la minería y otras actividades extractivas reciben incentivos mediante herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Qué favorecen en cuanto a actividades: las actividades extractivas, mineras, que incentivan con leyes beneficiosas como los RIGI, o actividad primerizada, y actividades que generan pocos empleos. Baja el consumo, genera desempleo", reflexionó.

De acuerdo con su planteo, la reducción del consumo y del nivel de actividad también repercute sobre la recaudación coparticipable que reciben las provincias.

Guerra cuestionó además el discurso oficial en torno al gasto público y sostuvo: “Ellos llevan adelante una política mentirosa, que practican diariamente y es todo lo contrario señalado por los propios organismos oficiales. Leí numerosas veces que hablan de sumas siderales de dinero, y hay que comparar con relación a qué".

El reclamo llegará al Congreso

Con el Presupuesto 2027 ya presentado, el Gobierno de La Rioja ratificó que continuará reclamando la incorporación de los fondos extracoparticipables.

La diputada nacional peronista Gabriela Pedrali confirmó la posición provincial en diálogo con Riojavirtual Radio y sostuvo: "Vamos a seguir exigiendo la inclusión de ese punto de compensación dentro del presupuesto".

La estimación difundida por Pedrali alcanza unos $600.000 millones anuales, al proyectar durante doce meses el monto reclamado. La cifra difiere de la calculada por Guerra, quien ubicó el impacto para 2027 en $900.000 millones.

Los fondos extracoparticipables tienen su origen en la pérdida de un punto de coparticipación federal que La Rioja cedió en 1989. El mecanismo funcionó como una compensación para la provincia y, de acuerdo con los relevamientos mencionados, los atrasos acumulados ya superan los $265.000 millones.

El Presupuesto 2026 excluyó por primera vez esa partida, una decisión que profundizó el reclamo de la administración riojana frente al Gobierno nacional.

El planteo sobre la vía judicial

Ante la posibilidad de avanzar por la vía judicial para recuperar los recursos, Guerra manifestó sus reparos y cuestionó el desempeño de la Justicia en conflictos vinculados con la distribución de fondos entre Nación y las provincias.

"No confío en la justicia argentina, sobre todo en estos aspectos. Si analizamos los fallos que dictan cuando abordan este tipo de temas, conflicto entre gobierno nacional y jurisdicciones provinciales, particulares, siempre tienden a favorecer al gobierno nacional", finalizó.