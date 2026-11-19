El Gobierno de Misiones anunció la prórroga del Boleto Estudiantil Misionero (BEM) hasta el martes 22 de diciembre de 2026. La medida alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos y contempla todas las modalidades de transporte público de la provincia.

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Con esta extensión, quienes cuentan con el beneficio podrán continuar viajando sin costo para asistir a clases, rendir exámenes y completar las actividades académicas previstas para el cierre del año.

El programa se sostiene íntegramente con fondos provinciales. En un contexto económico complejo, la administración misionera decidió mantener la cobertura del transporte estudiantil y asumir el costo de los traslados incluidos en la iniciativa.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la continuidad del BEM busca priorizar la educación y garantizar que los estudiantes puedan completar sus estudios en igualdad de condiciones, sin que el precio del pasaje represente un obstáculo para asistir a las instituciones educativas.

Además, la prórroga apunta a aliviar los gastos cotidianos de las familias misioneras durante las últimas semanas del ciclo lectivo. De esta manera, el beneficio continuará vigente en toda la provincia hasta el 22 de diciembre, con cobertura para los distintos niveles educativos y servicios de transporte público.

La inversión pública de Misiones

Con una inversión de US$ 20.365.385, la Provincia de Misiones avanzará con recursos propios y financiamiento internacional en la repavimentación de la ruta nacional 14, además de la construcción de terceras trochas y carriles de adelantamiento entre Leandro N. Alem, Oberá y Campo Viera.

La misma se concreta luego de demoras del Gobierno nacional, que no había avanzado con dicha intervención que la Provincia tenía expectativas. Fue así que el gobernador Hugo Passalacqua anticipó que los trabajos comenzarían durante el verano de 2027.

La apertura de sobres se realizó el viernes pasado en Oberá, y así se presentaron cuatro empresas, cuyas propuestas se encuentran en etapa de evaluación técnica y económica, previa a la adjudicación.

La obra será financiada con créditos que la Provincia gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Corredores Estratégicos y Gestión de Rutas. Passalacqua atribuyó esa posibilidad al manejo transparente de los recursos y al estado sano de las cuentas públicas.

La intervención abarcará un tramo de 47,47 kilómetros, comprendido entre el kilómetro 849,42, en Leandro N. Alem, y el kilómetro 896,89, en Campo Viera, con un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Los trabajos contemplan la repavimentación integral de la calzada con asfalto modificado y la construcción de aproximadamente 10 kilómetros de terceras trochas, distribuidas en siete sectores estratégicos.

El proyecto incluye cuatro carriles de adelantamiento entre Leandro N. Alem y Oberá, además de tres trochas de ascenso destinadas a facilitar la circulación de vehículos pesados en las subidas de los arroyos Ramón y Yazá.

También se ejecutarán obras complementarias para mejorar la seguridad vial, como la instalación de un nuevo sistema de contención vehicular en el puente sobre el arroyo Yazá y la reconstrucción de la alcantarilla del arroyo Ramón mediante elementos premoldeados. A esto se sumará la incorporación de pasos de fauna, dársenas y nuevos refugios para los pasajeros del transporte público.