El Gobierno de Misiones impulsará un programa para desarrollar habilidades socioemocionales en jóvenes deportistas

Misiones avanzará en la puesta en marcha de un nuevo programa educativo que buscará fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas a través del deporte. Denominada En Equipo, la iniciativa será resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación River Plate, y comenzará a implementarse durante 2027.

{{{htmlAmp}}}

La propuesta estará dirigida a chicos de entre 8 y 12 años y tendrá como objetivo complementar la formación académica con experiencias que permitan desarrollar habilidades personales y sociales. Para ello, se utilizarán los espacios de educación física de escuelas primarias, clubes y Centros de Educación Física (CEF), con actividades orientadas a trabajar el respeto, la convivencia, el trabajo colectivo y el cuidado de los demás.

El programa tomará como referencia la metodología Valores a la Cancha, desarrollada por la Fundación River Plate, y sumará los conocimientos y la evidencia del BID sobre el potencial del deporte como herramienta para favorecer el desarrollo socioemocional durante la infancia.

La especialista senior de Educación del BID, Tamara Vinacur, explicó que el propósito es integrar las experiencias que ya llevan adelante las instituciones participantes y generar una propuesta que permita potenciar sus capacidades.

“Queremos dar oportunidades a chicos de 8 a 12 años para trabajar de otra manera en los espacios de educación física, en las escuelas, en algunos clubes y en algunos CEF, para ayudarlos a desplegar su potencial y apoyar su desarrollo integral”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Fundación River Plate, Felipe Llorente, señaló que durante las jornadas de trabajo en Misiones recorrieron clubes, establecimientos educativos y centros de formación física que participarán de la iniciativa. También adelantó que durante 2027 trabajarán junto con el Ministerio de Educación y el BID para extender la metodología Valores a la Cancha en la provincia.

“Entendemos que el deporte y el fútbol en particular son una gran oportunidad para que más chicos y chicas puedan crecer como personas y desarrollarse”, expresó.

La experiencia piloto comenzará en Posadas y Garupá

El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, precisó que la primera etapa se desarrollará en nueve instituciones de Posadas y Garupá, departamento Capital. La propuesta incluirá tres escuelas primarias, tres Centros de Educación Física y tres clubes.

Los establecimientos educativos previstos son las escuelas N.º 967, N.º 960 y N.º 826, mientras que los espacios deportivos serán los CEF N.º 2, N.º 3 y N.º 11. También participarán los clubes Crucero del Norte, Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre.

La cobertura inicial proyecta alcanzar aproximadamente a 400 niños y niñas de entre 8 y 12 años. Para llevar adelante las actividades se prevé la participación de 13 referentes del programa y alrededor de 250 docentes en formación.

Aranda explicó que la selección de las escuelas contempla instituciones con una matrícula numerosa y ubicadas en barrios de alta densidad poblacional. La definición de los establecimientos se encuentra en proceso y será anunciada formalmente una vez concluidas las recorridas y las cuestiones organizativas.

El funcionario destacó la importancia de incorporar la formación socioemocional a las trayectorias educativas, especialmente frente a distintas manifestaciones de violencia que atraviesan la vida cotidiana de los chicos, tanto en las redes sociales y los medios de comunicación como en los ámbitos familiares y escolares.

“Necesitamos no solamente formación académica, sino también formación socioemocional. Necesitamos actividades físicas para que una persona pueda formarse de manera íntegra, feliz y con salud”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el programa buscará fortalecer los vínculos, promover el cuidado personal y enseñar a cuidar a los demás. La propuesta apunta a que el deporte no quede limitado a la actividad física o la competencia, sino que se convierta en un espacio para aprender a convivir, cooperar y construir relaciones saludables.

Según adelantó Aranda, Misiones será la primera provincia en implementar junto con la Fundación River Plate una propuesta de estas características, centrada específicamente en el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Cuatro ejes para una formación integral

El programa En Equipo estará organizado en cuatro componentes. El primero será la intervención sociodeportiva territorial, que incluirá talleres, experiencias deportivas y espacios de reflexión, además de acciones para fortalecer los vínculos entre la escuela, las familias y la comunidad.

El segundo eje estará dedicado a la formación de docentes y formadores. Contempla instancias de capacitación inicial y continua, prácticas supervisadas y acompañamiento a los profesores, docentes y entrenadores que tendrán a su cargo las actividades en las instituciones participantes.

El tercer componente incorporará investigación educativa aplicada, monitoreo y evaluación. Se prevé establecer una línea de base, indicadores y registros, junto con evaluaciones intermedias y finales para analizar los resultados, reconocer las dificultades y los factores que faciliten la implementación, y generar evidencia que permita mejorar la experiencia.

Por último, el programa contempla la transferencia de conocimientos y la producción de materiales. Se elaborarán manuales, recursos pedagógicos, guías de reflexión y herramientas metodológicas para fortalecer las capacidades de las instituciones y facilitar la continuidad y una eventual expansión de la iniciativa.

La implementación se desarrollará en cinco etapas: diseño metodológico y elaboración de instrumentos; formación y preparación de los equipos; puesta en marcha de las actividades con acompañamiento en las instituciones; evaluación continua; y evaluación final, con transferencia de los aprendizajes y elaboración de una hoja de ruta.