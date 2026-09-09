Feria del Libro de Santiago del Estero: lanzan una nueva edición del Cheque Libro para que estudiantes accedan a ejemplares

La 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero tendrá una nueva edición del Cheque Libro, un programa destinado a facilitar el acceso a ejemplares para estudiantes de escuelas primarias y secundarias. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Elías Suárez junto a la Fundación El Libro, contempla un piso de 7.000 cupones que podrán utilizarse durante las cinco jornadas del evento, que se desarrollará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

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“El libro tiene la característica de ser un objeto consistente, sólido, único y perdurable. Es todo lo contrario a lo efímero de la pantalla”, afirmó a El Destape el subsecretario de Cultura de Santiago del Estero, Juan Leguizamón. Además explicó que la propuesta surge tras la articulación con la Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

“Nosotros impulsamos un cupón para favorecer al acceso al libro en papel y que la verdad muchos lo buscan. Vemos que a la juventud les interesa, es una manera diferente de fomentar la lectura”, sostuvo el funcionario quien explicó que el mecanismo consiste en un beneficio para la adquisición de libros durante la feria.

En esta oportunidad, estará dirigido especialmente a estudiantes y escuelas de la provincia de nivel primario y secundario. “Las escuelas se inscriben mediante un formulario previo. Previa inscripción y con esos cheque libros pueden ir a cualquiera de los expositores que están en la feria y obtener un descuento o un libro incluso que pueden poner a precio accesible, los libros y los expositores”, detalló.

Para facilitar la participación, desde el Estado provincial están evaluando posibilidades para garantizar traslados desde todas las instituciones educativas del territorio y así visitar la Feria.

Cómo funcionará

El programa tendrá un piso de 7.000 cupones, con posibilidad de ampliar esa cantidad. Los Cheque Libro serán entregados durante la feria y deberán utilizarse dentro de las fechas de realización del evento, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. “El ticket posee un costo fijo y de ahí podrá canjearlo por la cantidad de libros dependiendo su valor”, explicó el subsecretario de Cultura.

Para acceder, las instituciones deberán realizar una inscripción previa a través de un formulario. Según anticipó Leguizamón, el mismo estará disponible hacia fines de septiembre y el enlace será difundido a través de las redes sociales. Además, el programa contempla una cantidad de beneficios destinados a las bibliotecas populares.

Cabe destacar que el evento contará con más de 80 expositores y una programación que combinará literatura, pensamiento, educación, historia, deporte, innovación y cultura. Además habrá una feria y albergará más de 70 stands vinculados especialmente con la literatura infantil, escolar y familiar.

Santiago lee con vos

Durante el acto de presentación, el gobernador Elías Suárez definió a la Feria Internacional del Libro como la fecha más importante del calendario cultural santiagueño y destacó el trabajo conjunto con la Fundación El Libro. “La cultura es un espacio amplio, participativo e inclusivo, como así también un ámbito de resistencia”, afirmó Suárez mientras destacó: "En ella expresamos todo nuestro sentir y en ella ponemos al alcance todo lo que nos prestigia y enaltece".

Por su parte, el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, destacó el trabajo realizado junto al Gobierno provincial y definió a la feria santiagueña como “un faro literario ya instalado para los argentinos”.