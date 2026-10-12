“Excluye a las provincias”: la diputada De la Rosa cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027

La diputada nacional de Unión por la Patria (UP) por Formosa, Graciela de la Rosa, cuestionó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que la iniciativa profundiza el ajuste sobre las provincias y la población. El proyecto comenzará a debatirse este martes 13 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

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“Este proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional excluye a la Argentina y a las provincias”, sostuvo la legisladora. De la Rosa señaló que, al comparar las partidas previstas con las del último presupuesto considerado normal, correspondiente a 2023, se observa una reducción de entre el 70% y el 80% para el conjunto de las provincias argentinas.

En ese sentido, alertó sobre las consecuencias que podrían tener esos recortes en áreas sensibles, como la educación universitaria, la atención a las personas con discapacidad y la salud pública. “Es un proyecto presupuestario que no viene a solucionar ninguno de los problemas de la gente, sino que, por el contrario, va a obligar a ajustar aún más a las personas”, afirmó.

La diputada cuestionó así la orientación de la pauta presupuestaria propuesta por el Ejecutivo nacional y puso el foco en el impacto que, según su análisis, tendría sobre los recursos destinados a atender necesidades sociales y sostener políticas públicas en las provincias.

Prevención del cáncer de mama

Por otra parte, De la Rosa destacó la participación comunitaria en la tradicional Maratón Rosa “La lucha que nos une”, organizada por la Fundación Abriendo Surcos y realizada el sábado 10 de octubre. La legisladora valoró la convocatoria y remarcó la importancia de promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, tanto entre mujeres como entre varones.

“Es sumamente necesario que la gente, tanto mujeres como hombres, tome conciencia respecto a la prevención y detección precoz del cáncer de mama”, expresó. Además, destacó que durante la actividad estuvo disponible un camión mamográfico para facilitar el acceso a controles y estudios médicos.

De la Rosa sostuvo que este tipo de iniciativas comunitarias contribuye a difundir información, incentivar la realización de chequeos y acompañar las campañas de prevención.

Finalmente, resaltó la importancia de contar con un Estado que garantice espacios de prevención e inclusión, y consideró que estas actividades resultan fundamentales para promover el cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad formoseña.

Presupuesto 2027: Milei rescindió el 70% de las obras públicas

El Gobierno Nacional ya rescindió el 71% de las obras viales que recibió en ejecución. Según se desprende del propio mensaje del Proyecto de Presupuesto 2027, de las 2.339 obras que recibió en ejecución el Estado nacional, rescindió 1.683, en tanto que 457 fueron transferidas a provincias y sólo 199 quedaron bajo gestión directa de Nación. A su vez, apenas inició 18 obras en 2024 y ninguna en 2025, y el Presupuesto 2027 le asigna solo el 0,3% del PBI.

El caso de Vialidad Nacional es el más evidente. El organismo tendrá en 2027 un presupuesto real 72,8% inferior al que ejecutó en 2023. Dentro de ese total, el mantenimiento de las rutas nacionales recibirá un 66,7% menos que en antes del inicio de la actual gestión nacional, mientras que la rehabilitación y repavimentación quedará 78,6% por debajo de aquel año. Así, después de casi tres años de fuerte ajuste, el proyecto no plantea una recomposición del mantenimiento de la red vial sino la continuidad de un nivel de gasto estructuralmente bajo.

De este modo, la administración libertaria busca consolidar el próximo año el esquema de obra pública iniciado en 2024, basado en una reducción de la participación directa del Estado nacional, la transferencia de proyectos a provincias y municipios y una mayor presencia del sector privado.