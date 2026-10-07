Alarmante cifra: calculan cuánto aumentará la luz en 2027 por la quita de subsidios

El recorte de subsidios a la electricidad contemplado en el proyecto de Presupuesto 2027 podría traducirse en mayores facturas para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según una estimación de la consultora Economía y Energía, si el costo de abastecimiento permaneciera estable, los hogares subsidiados enfrentarían una suba del 26%, mientras que el impacto sería del 19% para los comercios y del 9% para los residenciales sin asistencia.

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Cuánto podrían aumentar las facturas de luz

El cálculo de la consultora parte de una premisa: si el costo de producir y abastecer de electricidad no cambia y el Estado reduce su participación, una mayor proporción de ese valor deberá ser cubierta por los usuarios.

De acuerdo con esa estimación, los hogares que reciben subsidios tendrían el mayor incremento porcentual, con una suba potencial del 26%, muy por encima de la inflación proyectada. Para los comercios, el aumento alcanzaría el 19%, mientras que los usuarios residenciales que actualmente no reciben asistencia afrontarían un ajuste del 9%.

Los porcentajes surgen de comparar las metas planteadas en el proyecto de Presupuesto 2027 con las tarifas promedio registradas entre enero y agosto de 2026. No representan aumentos ya definidos ni constituyen una proyección integral de las boletas, ya que no contemplan eventuales modificaciones en otros componentes tarifarios.

Para los hogares, el ejercicio toma como referencia un consumo mensual de 250 kWh. Con ese nivel de utilización, una factura con impuestos de un usuario subsidiado pasaría de $ 26.986 a $ 34.020, unos $ 7.000 más.

En el caso de un hogar sin subsidio y con el mismo consumo, la boleta subiría de $49.097 a $53.733, una diferencia cercana a $4600. Para un comercio con un consumo de 492 kWh mensuales, el cálculo lleva la factura de $ 153.225 a $ 182.274, alrededor de $29.000 adicionales.

Qué porcentaje del costo paga cada usuario

El proyecto de Presupuesto establece distintos niveles de cobertura según el tipo de usuario. Los hogares que reciben subsidios pasarían a cubrir el 64,27% del costo de abastecimiento de la electricidad. Los residenciales sin asistencia afrontarían el 94,62%, mientras que los usuarios no residenciales cubrirían el 99,75%.

En términos simples, por cada $100 que cuesta abastecer de energía a un hogar subsidiado, el usuario aportaría alrededor de $64 y el Estado cubriría los $36 restantes.

Sin embargo, ese porcentaje corresponde exclusivamente al costo de la energía y no al total de la factura. La boleta también incluye componentes vinculados con el transporte y la distribución, por lo que el impacto final puede variar según la empresa distribuidora.