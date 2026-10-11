Con más de 140 colegios, Formosa fortaleció el Parlamento Juvenil como espacio de participación para estudiantes

La jornada reunió a estudiantes y docentes de las 19 Delegaciones Zonales en la EPES N° 27 de la ciudad capital. El encuentro promovió el debate y la elaboración de propuestas para mejorar la escuela secundaria, con la participación de jóvenes elegidos por sus propios compañeros.

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Más de 140 colegios de Formosa participaron de la tercera edición del Parlamento Juvenil provincial, un espacio de diálogo e intercambio destinado a que los estudiantes debatan las problemáticas de sus instituciones y elaboren propuestas para construir “La escuela secundaria que queremos”. La jornada se desarrolló durante la mañana del viernes 9 de octubre en la EPES N° 27 “Raúl Scalabrini Ortiz”, de la ciudad capital, con representantes de las 19 Delegaciones Zonales.

El director de Asuntos Juveniles de la provincia, Fernando Galarza, explicó que el programa surgió luego de la eliminación del Parlamento Juvenil del Mercosur por parte del Gobierno nacional de Javier Milei. Según indicó, en 2024 la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES) presentó la iniciativa al gobernador Gildo Insfrán, quien aceptó impulsar la propuesta por tratarse de un ámbito de participación y construcción colectiva.

“Es un espacio de diálogo e intercambio de ideas donde son protagonistas los jóvenes”, destacó Galarza en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El funcionario señaló que las instituciones educativas realizaron previamente sus propias instancias de participación y eligieron, mediante el voto de sus pares, a los estudiantes que las representarían en el Parlamento. Durante el encuentro, los jóvenes debatieron sobre distintas situaciones y necesidades que atraviesan las comunidades educativas, con el objetivo de elaborar propuestas que puedan llevarse a la práctica.

En ese sentido, Galarza remarcó que la iniciativa busca que las políticas públicas destinadas a las juventudes se construyan con la participación de sus protagonistas. “En Formosa se los escucha y en base a ello se toman decisiones desde el Gobierno”, afirmó.

Capacitación docente y otros espacios de participación

La jornada también incluyó una instancia de capacitación para los docentes responsables de acompañar y desarrollar el programa en sus respectivas escuelas. De la actividad participaron profesores y directivos de instituciones de la capital y del interior provincial.

Además, el encuentro permitió intercambiar experiencias sobre otros ámbitos de representación estudiantil, como los centros de estudiantes, los cuerpos de delegados, las asociaciones y la propia Federación de Centros de Estudiantes Secundarios.

Galarza agradeció a los docentes por el tiempo y el compromiso destinados a la iniciativa, y destacó su acompañamiento a los jóvenes en este espacio de escucha y participación orientado a mejorar la educación secundaria.

Por su parte, Maximiliano Quiroga, presidente del centro de estudiantes de la EPES N° 27, valoró la realización del Parlamento Juvenil y sostuvo que representa una oportunidad para que los adolescentes puedan expresar sus inquietudes. “Es un espacio donde somos escuchados y nos hacen sentir importantes”, afirmó.

Quiroga también destacó que las propuestas surgen del debate entre los propios estudiantes. Entre los temas mencionados, señaló la copa de leche y las capacitaciones en salud mental, una problemática que consideró de suma importancia para la comunidad educativa.

En paralelo, los profesores asesores de las distintas instituciones dialogaron sobre las situaciones que atraviesan actualmente las escuelas y las formas de acompañar a los estudiantes.