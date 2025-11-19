Harvard investiga a Larry Summers y a otros mencionados en los documentos de Epstein

Allen y Co. conferencia de prensa de Sun Valley en Sun Valley, Idaho

ters) -La Universidad de Harvard abrirá una investigación a las personas mencionadas en los archivos de Jeffrey Epstein recientemente publicados por el Congreso, dijo el miércoles un portavoz de la universidad, después de que los documentos mostraron una estrecha relación entre su expresidente, Larry Summers, y el difunto delincuente sexual condenado.

"La Universidad está llevando a cabo una revisión de la información relativa a personas de Harvard incluidas en los documentos de Jeffrey Epstein recientemente publicados para evaluar qué acciones pueden estar justificadas", dijo el portavoz de Harvard, Jonathan Swain, en un correo electrónico el miércoles.

Swain no mencionó a Summers por su nombre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La revisión de Harvard pone a una de las universidades más prestigiosas del mundo en medio del escándalo que rodea a la red de poderosos relacionados con Epstein y se da tras días de presión pública, después de que se conocieron documentos que detallaron una extensa correspondencia de Summers con el financiero.

El Harvard Crimson, un periódico dirigido por estudiantes de Harvard, fue el primero en informar de la noticia el martes.

Summers, expresidente de Harvard, donde ahora es profesor, dijo el lunes al diario que se apartará de todos sus compromisos públicos, días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Justicia que investigara sus vínculos y los de otros destacados demócratas con Epstein.

Trump ha dicho que no tenía ninguna relación con los delitos de Epstein.

Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, también renunció al directorio de OpenAI, dijo el miércoles.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó miles de archivos relacionados con Epstein el miércoles pasado, incluidos documentos que mostraban correspondencia personal entre Summers y Epstein.

La investigación de la universidad buscará a todos los demás miembros de Harvard mencionados en los documentos publicados por la Cámara, incluida la esposa de Summers y casi una decena de otros ligados, dijo el Crimson.

Con información de Reuters