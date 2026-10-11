Energías renovables y educación ambiental: la iniciativa de La Rioja para concientizar en las aulas

Parque Arauco presentó Wintipedia 3, el tercer tomo de su enciclopedia ambiental, dedicado a la energía solar. La propuesta busca acercar a estudiantes de La Rioja al conocimiento de las energías renovables y promover el cuidado del ambiente mediante contenidos educativos y experiencias prácticas.

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La actividad se desarrolló en Winti, el Centro Ambiental Interactivo de Parque Arauco, donde un grupo de estudiantes participó de distintas actividades para conocer cómo se aprovecha la energía del sol para generar electricidad. Durante la jornada, además, se proyectó un documental producido especialmente para acompañar esta nueva edición.

Wintipedia es una herramienta educativa desarrollada íntegramente por Parque Arauco. El primer tomo abordó el reciclaje y el cuidado del ambiente, mientras que el segundo estuvo dedicado a la energía eólica. Esta tercera entrega incorpora contenidos, fotografías, ilustraciones y propuestas didácticas sobre energía solar, pensadas especialmente para el público estudiantil.

Educación ambiental con experiencias prácticas

La presentación contó con la participación del gerente de Obras, Rodrigo de la Vega, quien estuvo a cargo de la apertura, y del gerente de Tecnologías, Pablo Noriega, responsable del cierre. También participaron coordinadores e integrantes del equipo de Winti, que acompañaron el desarrollo de las actividades.

Como parte de la propuesta educativa, los estudiantes visitaron Parque Arauco Solar 1, donde observaron los más de 90.000 paneles solares instalados y conocieron cómo la radiación solar se transforma en electricidad.

La recorrida permitió vincular los contenidos de la enciclopedia con el funcionamiento de una instalación de generación renovable. De esta manera, los participantes pudieron complementar el aprendizaje teórico con una experiencia directa en una planta energética de la provincia.

Una propuesta para acercar las energías renovables a las nuevas generaciones

Parque Arauco presentó Wintipedia 3, una nueva entrega de su iniciativa educativa que combina la divulgación, la educación ambiental y las visitas formativas. El proyecto está diseñado para que niños, niñas y jóvenes exploren diversas fuentes de energía, comprendan el proceso de producción eléctrica y tomen conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Esta tercera edición amplía la colección previa, que ya había abordado temáticas centrales como el reciclaje y la energía eólica, lo que suma esta vez a la energía solar como eje principal de aprendizaje. A través de este material, se busca brindar herramientas conceptuales dinámicas que enriquezcan la formación ecológica de los estudiantes.

Además del componente teórico, la propuesta integra un enfoque práctico que acerca a las comunidades educativas a las instalaciones energéticas de La Rioja. De este modo, los alumnos tienen la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de estas plantas y comprender el impacto real de las energías renovables en la región.