Recursos uraníferos en la provincia: La Rioja vuelve a aparecer en el mapa de la nueva estrategia nuclear argentina

Luego de varios años, La Rioja vuelve a ocupar un lugar en la agenda vinculada al uranio y al desarrollo de recursos energéticos estratégicos. El objetivo es recuperar la producción del mineral, ampliar la exploración y atraer inversiones que permitan reconstruir una cadena asociada al combustible nuclear. La iniciativa se da en un escenario internacional marcado por el crecimiento de la demanda de electricidad y el renovado interés por la generación de energía nuclear.

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El dato no supone el inicio de una explotación minera ni implica el anuncio de una nueva mina. Se trata de una etapa previa, destinada a evaluar y profundizar el conocimiento sobre los recursos uraníferos existentes en territorio riojano. Sin embargo, la asignación vuelve a poner el potencial mineral de la provincia dentro de una agenda vinculada con la energía y la minería estratégica.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla una partida específica de aproximadamente $160 millones para la "Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de La Rioja", dentro de las actividades previstas para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La previsión presupuestaria adquiere relevancia por el renovado interés que existe en Argentina por el uranio y por el potencial que puede representar para las provincias que cuentan con recursos identificados.

Un recurso que vuelve a estar en agenda

En el caso riojano, la evaluación prevista para 2027 se vincula con una línea de trabajo que la CNEA mantiene desde hace años y que incluye tareas de prospección, exploración, evaluación de recursos, estudios ambientales y procesamiento de información geológica.

La documentación de la propia CNEA registra trabajos sobre distintas zonas de la provincia, entre ellas Lucero, Sierra del Espinal, Toro Negro y la cuenca de Pipanaco-Arauco. El antecedente permite ubicar los $160 millones previstos para 2027 como una continuidad de tareas de evaluación y conocimiento del territorio, antes que como un anuncio de explotación.

La Rioja y el potencial de sus recursos

La inclusión de la provincia en esta planificación vuelve a poner el foco sobre uno de los recursos minerales que forman parte de su potencial geológico. La evaluación de los recursos uraníferos permite avanzar en el conocimiento de las características, ubicación y condiciones de los depósitos existentes.

Esa información resulta necesaria antes de definir eventuales etapas posteriores vinculadas con un proyecto minero. Por eso, el dato presupuestario tiene una importancia particular para La Rioja: el Estado nacional prevé destinar recursos específicos durante 2027 para estudiar el potencial uranífero de la provincia.

No significa todavía explotación, producción ni una nueva mina. Sí supone la continuidad de una línea de evaluación que permite conocer con mayor precisión qué recursos existen y cuál podría ser su potencial.

Un nuevo escenario para el uranio

El interés por el uranio también está relacionado con el cambio en las necesidades energéticas a nivel internacional. El crecimiento de la demanda de electricidad, la expansión de los centros de datos y el desarrollo de nuevas tecnologías aumentaron el interés por distintas fuentes de generación.

En ese escenario, la generación nuclear volvió a ganar espacio dentro de las estrategias energéticas de distintos países y el uranio recuperó relevancia como insumo para el funcionamiento del ciclo del combustible nuclear. Argentina, que dejó de producir uranio en 1997, busca actualmente recuperar capacidades vinculadas con este recurso, ampliar la exploración y fortalecer la cadena asociada al combustible nuclear.

Según la información difundida sobre la estrategia nacional, el país cuenta con alrededor de 33.650 toneladas de recursos de uranio identificados y una cartera cercana a 20 proyectos vinculados con el mineral.

La provincia vuelve a quedar en el radar

En ese contexto, La Rioja aparece nuevamente vinculada a una agenda que combina minería, energía y desarrollo de recursos estratégicos. El dato más concreto está en el Presupuesto 2027 y en los $160 millones previstos específicamente para evaluar los recursos uraníferos riojanos.

A partir de esos estudios podrá profundizarse el conocimiento sobre el potencial existente en distintas zonas de la provincia. El desafío, en esta etapa, pasa por transformar ese conocimiento geológico en información que permita determinar las posibilidades reales del recurso.

Por ahora, no hay una nueva explotación anunciada ni una mina en marcha. Pero la decisión de seguir con el financiamiento de la evaluación de los recursos uraníferos vuelve a colocar a La Rioja dentro del mapa de un sector estratégico y abre una nueva ventana para analizar el potencial minero de la provincia.