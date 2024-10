Para evitar cortes en el verano: Formosa le exige soluciones a las nuevas autoridades de la Secretaría de Energía

Desde la distribuidora Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA) aseguraron que reiterarán los reclamos ante la Secretaría de Energía de la Nación, luego de la renuncia sorpresiva de Eduardo Rodríguez Chirillo, quien fue reemplazado por María Tettamanti, una estrecha colaboradora del expresidente Mauricio Macri. "Estuvimos trabajando para volver a reenviar todos los emails, las cartas y requisitorias para que nos tengan en cuenta y que la nueva funcionaria empiece a ver que Formosa y el Nordeste forman parte de la República Argentina", afirmó con contundencia Benjamín Villalba, gerente de REFSA.

Villalba hizo hincapié en que el principal motivo de preocupación son los cortes de suministro eléctrico a nivel nacional, anunciados por Nación: "Vamos a tener serios problemas producto de los cortes programados rotativos que se tendrán en este verano, según adelantaron desde el actual Gobierno nacional". Ante esta delicada situación, el gerente de REFSA aseguró: "Nosotros vamos a seguir insistiendo mediante notas y también vamos a ir a Buenos Aires nuevamente, a tratar de que nos pueda atender la nueva autoridad".

El directivo aclaró que esta problemática está siendo debatida y analizada con todas las distribuidoras de las diez provincias que conforman el Norte Grande, debido a que en todas ellas hay altas temperaturas y, además, se están retirando los grupos electrógenos. Por otra parte, este grave panorama se ve acentuado por los constantes aumentos de la tarifa energética que realiza la Secretaría de Energía. "La gente tiene que saber que REFSA no es quien los define", aclaró Villalba, y explicó que es el organismo nacional quien no solo autoriza los aumentos, sino que también ha decidido la quita de subsidios.

Para finalizar, el gerente de REFSA reiteró su profunda preocupación por los incipientes cortes de luz. "La Nación está diciendo que la generación no va a cubrir la demanda. Eso quiere decir que vamos a tener cortes de luz y el cronograma lo va a determinar la Secretaría de Energía, área dependiente del Gobierno del presidente Javier Milei", concluyó el directivo.

Un verano a oscuras

A principios de octubre, el gerente de REFSA manifestó su repudio a la política energética que lleva a cabo el Gobierno nacional, y aclaró que los cortes se van a producir en todo el país por falta de abastecimiento de energía a las distintas distribuidoras. "La responsabilidad de los eventuales cortes de luz no es de REFSA, porque sólo distribuye la energía. Antes de llegar a la distribución están la generación y el transporte y, si no hay generación y no hay transporte, nosotros no podemos distribuir energía que no llega. Así que esta es la situación real que está viviendo el país", remarcó Villalba.

Con respecto a lo anunciado por Nación, el gerente de REFSA detalló: "Primero dijeron que iban a ser cortes generales y que iban a reducir a las industrias, y ahora dicen que van a restringir el consumo a las industrias y que van a cortar a las casas de familia. Eso es lo que están diciendo, son las resoluciones nacionales, tanto de CAMMESA como de la Secretaría de Energía de la Nación".

Por último, el directivo de REFSA recordó que estas interrupciones eléctricas no ocurren en Formosa desde los tiempos en los que operaba EDEFOR. "Teníamos los cortes programados, como los llamaban ellos, que hacían mucho mal a nuestra gente, a toda nuestra industria y a nuestros comercios. Hace 14 años que no tenemos este tipo de eventos, que sí vamos a empezar a tener ahora, así que es lamentable lo que está pasando", concluyó Villalba.