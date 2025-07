"Neme es una mentirosa": desde el PRO le soltaron la mano a la diputada formoseña tras las elecciones

La contundente victoria del Frente de la Victoria (Partido Justicialista) en las elecciones legislativas y constituyentes de Formosa el 29 de junio terminó de consolidar al oficialismo en la provincia, mientras que la oposición se encuentra cada vez más fragmentada entre sí. Esto se refleja en la reciente disputa entre la diputada Gabriela Neme y el exlegislador nacional Ricardo Buryaile, quienes compartieron espacio bajo Juntos por el Cambio mientras que ahora se acusan de "acordar" con el oficialismo.

Todo comenzó en una entrevista con Radio Uno, en la que la diputada aseguró que Buryaile "peleaba por la validez de boletas azules" pertenecientes al peronismo, actitud que catalogó de "muy rara" ya que consideran que desde la oposición tienen como único adversario al oficialismo.

También criticó a quienes, dentro del frente, priorizan disputas internas por las bancas: "Sería una violación a la voluntad del pueblo que es soberano en quién tiene que ocupar la banca. De última, discutiremos en la Corte". Y remarcó: "No va con nosotros bajarle puntos a la boleta azul, estamos para otra cosa".

La respuesta de Buryaile

A las pocas horas de estas declaraciones por parte de la diputada, Buryaile se comunicó con Radio Uno para salir al aire y contestar las acusaciones de su ex compañera. "Neme es una mentirosa", disparó Buryaile, y negó rotundamente haber intervenido en ninguna mesa: "No estuve en la mesa, no defendí ningún voto".

En este marco, el exlegislador apuntó directamente contra la actitud de la dirigente, visiblemente molesto: "Si Neme quiere victimizarse denunciando un fraude, allá ella. Pero no puede ensuciar a la gente. Está muy equivocada. Conmigo no va a joder".

Además, cuestionó las incoherencias en el discurso de Neme: "Cuando ella fue parte de la ley de lemas no se quejaba. Entró con ese sistema y ahora resulta que es inconstitucional". Por último, defendió su trayectoria política en comparación a la de Neme: "Fui funcionario público y puedo caminar por la calle sin una sola denuncia penal".

El largo listado de polémicas

Anteriormente, Neme protagonizó otra malversación de información cuando aseguró que el gobernador Gildo Insfrán se encontraba imputado en una causa federal, lo cual no se corresponde con los datos oficiales del expediente. La Justicia federal abrió una investigación preliminar tras una denuncia sobre supuestas transferencias de fondos públicos del Gobierno de Formosa al Partido Justicialista local, aunque el gobernador Gildo Insfrán no se encuentra imputado ni acusado formalmente en la causa. La investigación está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó una serie de medidas para determinar si existió un delito de acción pública.

Según pudo saber El Destape, en el expediente se detalla que el 2 y 7 de octubre de 2024 se habrían realizado transferencias por más de 1.660 millones de pesos desde una cuenta del Gobierno provincial a otra perteneciente al Partido Justicialista Distrito Formosa. La denuncia fue presentada por la diputada provincial Gabriela Neme, quien vinculó el hecho con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Otro de los episodios más significativos que marcaron su accionar fue la falsa denuncia sobre embarazadas originarias escondidas en el monte de El Potrillo, durante la pandemia. Esta historia (difundida por medios nacionales) fue desmontada no solo por autoridades provinciales, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó la inexistencia de pruebas y concluyó que las medidas cautelares fueron otorgadas en base a una operación mediática sin sustento; por la farsa se vinculó a una militante de la Diputada.

En este intento por desinformar, se sumo Daniel Suizer, un expolicía formoseño exonerado de la fuerza. Según afirmaba Neme, había embarazadas que iban a parir a los montes de Formosa por temor a vivir cesáreas forzadas y que luego sean separadas de sus bebés. Cabe recordar que esta denuncia pública fue finalmente desmentida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de ese año.

Por otra parte, Neme también es recordada en su provincia por el momento en que fue detenida por participar de una movilización de comerciantes que pedían trabajar en los meses de cuarentena en la capital formoseña, y la diputada aprovechó para filmarse en vivo desde el patrullero donde denunció ser "una presa política". Fue el mismo Suizer quien expresó que "Neme ya sabía que un día antes iba a ser detenida, porque ella se hacía detener".