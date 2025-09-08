Elecciones 2025: La Rioja definió las listas de candidatos provinciales y los partidos delinean estrategias de campaña

Con el cierre del plazo de presentación de listas ante la Justicia Electoral, diez fuerzas políticas confirmaron a sus candidatos para competir por bancas en la Cámara de Diputados de La Rioja en las elecciones del 26 de octubre. En total, se renovarán 18 escaños distribuidos en siete departamentos: ocho en la Ciudad Capital, tres en General Felipe Varela, tres en Rosario Vera Peñaloza y uno en Sanagasta, Castro Barros, Vinchina y Juan Facundo Quiroga.

En la Capital de La Rioja se registró la contienda más numerosa. El Partido Justicialista (PJ) competirá con Juan Carlos Santander y Lourdes Ortíz, quienes buscarán la reelección, acompañados en tercer lugar por el concejal Gonzalo Becerra. Por su parte, Fuerza Patria – PJ presentará a Ismael Bordagaray como cabeza de lista, acompañado por Ximena Marenco, Martín Illanez y Samira Mitre.

La Unión Cívica Radical (UCR) postula a Nazareno Rippa y Patricia Cejas, mientras que Hacemos presenta a Alberto Paredes Urquiza, exintendente capitalino. La Libertad Avanza (LLA) competirá con Claudia López de Brígido, Diego Molina Gómez y Andrea Juárez. Por último, Provincias Unidas llevará a Nadina Reynoso, que va por la reelección, secundada por Edgardo Escobar, Sol Díaz y Lucas de la Fuente.

LAs Fuerzas del Cielo, irá con Liliana Medina, actual diputada provincial que buscará renovar su banca, acompañada por Miguel Ángel Páez, María Fuentes y Claudio Gauna. Mientras que Fuerzas del Centro - Potencia tienen en su lista a Clara Vega, exsenadora, junto a Iván Oviedo y Maximiliano Rubia. También, este espacio inscribió a Renzo González, Mariela Gutiérrez (Fuerzas del Centro), Julio Barros y Laura Carrizo (Unite), y Ángel Reynoso Pellati con Laura Molina (Proyecto Joven).

Por último, el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) tendrán a María José González encabezará la lista, con Martín Ángel como compañero de fórmula. Cabe recordar que las elecciones serán el próximo 26 de octubre, comicios que se celebrarán en todo el país.

Renovación en seis distritos

En Sanagasta, por el PJ, el intendente Federico Sbíroli irá acompañado de Teresa Vidal, mientras que Fuerza Patria postula a David Cortéz. Asimismo, Fuerzas del Cielo lleva a Marisa Contreras y Ángel Lamas; Provincias Unidas a María José Simes y Josemir Pozzoli; y la UCR a Luis Chumbita.

En Castro Barros estará Marcelo De Moral (PJ) competirá junto a María De la Vega; Lucas Delgado y Anahí Pedraza también representarán al justicialismo; Provincias Unidas propone a Eva Cecilia Díaz y Miguel Ángel Cano; y la UCR a Edgardo Ocampo y Rosa Brizuela. Cabe señalar que en Vinchina la UCR no logró presentar lista.

La localidad de Juan Facundo Quiroga tendrá como candidatos a Mauro Luján (PJ) que buscará su reelección junto a Esther Vargas; también competirán Belén Mora y Jorge Romero por otro sector del peronismo. La UCR no presentó candidatos. Por el lado de General Felipe Varela, José Díaz será el postulante de la UCR; Provincias Unidas postula a Mario Chamia, Claudia Nievas y Emanuel Martínez; y Fuerzas del Cielo llevará a Oscar Palacio, María del Valle González y Mercedes del Rosario Oliva.

De la misma forma, en Rosario Vera Peñaloza se presentará Omar Rodríguez como representante del PJ; la UCR postula a Franco Peña; Fuerzas del Cielo inscribió a Roberto Pereyra, Yésica Cáceres y Milton Ibáñez Garay; Provincias Unidas llevará a Mónica Alcaraz, Rodolfo Maidana y María Emilia Ortíz; y el FIT-U presentará a Carla Franchín.