Elecciones 2025: el candidato a diputado nacional Cáceres cuestionó a Milei por estar “robando los recursos a todos los argentinos"

De cara a las elecciones nacionales de octubre, el segundo candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria (FdV) de Formosa y director del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), Fabián Cáceres, habló sobre la recta final de la campaña electoral y opinó sobre Milei en el Movistar Arena que "fue patético".

"El Gobierno nacional no solamente está perjudicando, sino que también está robando los recursos a todos los argentinos", enfatizó el dirigente y, con sobre la presentación del presidente Javier Milei en el Movistar Arena a principios de esta semana, opinó que “fue patético” y aseguró: “Fue una fiesta pagada por el pueblo argentino para que él pueda satisfacer esas ansias de ser un rock star, y no entiende que es el presidente de un país”.

En diálogo con AGENFOR, explicó que junto a la candidata Graciela de la Rosa, primera candidata de la lista que comparten, recorren la provincia y conversan con cada vecino, además de "escuchar sus preocupaciones y explicar las propuestas que el Modelo Formoseño llevará al Congreso de la Nación”. Cáceres señaló que hoy el país es gobernado "por el peor gobierno de la historia", y remarcó: "Tenemos un presidente que no tiene sensibilidad social, que aplica políticas de ajuste, endeudamiento y hambre que perjudican muchísimo a toda la sociedad argentina”.

La importante representación formoseña en el Congreso

El candidato a diputado consideró que son los integrantes de la Cámara baja defienden "el mejor sistema de educación pública, gratuita y de calidad y el mejor sistema de salud pública y no solamente con los mejores edificios de hospitales o los equipamientos más modernos, sino que también hay los mejores profesionales de la salud del país”.

Además, Cáceres insistió en que Milei no entiende "que es el presidente, que está llevando a la ruina el país que está gobernando”, y afirmó que “es totalmente repudiable su accionar cuando tenemos un país que verdaderamente está atravesando una crítica situación en lo económico, social y político debido a sus malas decisiones y él (Milei) se da el gusto de alquilar un estadio que es carísimo”.

En ese tono, el director del PAIPPA concluyó: “Como dice nuestro gobernador Gildo Insfrán, todas las provincias, y acá en Formosa va a ser más fuerte que nunca ese azul, porque los formoseños vamos a elegir a los candidatos del FdV, que somos los que vamos a llegar a la Cámara de Diputados, y desde ahí vamos a defender los derechos de todos los formoseños”.