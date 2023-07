Cecilia Moreau repudió expresiones de odio contra Cristina Kirchner por parte de Patricia Bullrich y sus simpatizantes

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, repudió enérgicamente los cánticos de odio hacia la Vicepresidenta Cristina Kirchner que realizó la precandidata Patricia Bullrich junto a un grupo de simpatizantes y manifestó que “la diferencia entre democracia y dictadura es la vida y la muerte” y sentenció “sin Cristina no puede haber democracia”.



“Es inadmisible que a 40 años de recuperar la democracia festejen estas expresiones que llaman al aniquilamiento de quien piensa distinto, no hay lugar para el odio”, advirtió y agregó que “cuando hablamos de que en estas elecciones están en juego dos modelos de país nos referimos a esto: la propagación del odio, la descalificación y el desprecio por los valores democráticos”.



Asimismo, indicó que “a pocos días de cumplirse un año del intento de magnicidio, la misma persona que no lo repudió en su momento, hoy continúa apuntando horror y odio, como en las épocas más oscuras de nuestro país”.



Cecilia Moreau apeló también a que “los organismos de derechos humanos se sumen a un repudio generalizado, esto ya no es una cuestión política, es un grave problema de desprecio por la humanidad digna de quien pregona el totalitarismo como ideología”.