En el Día Internacional de la Alfabetización, La Rioja continúa con campaña clave para fortalecer la educación pública

En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, el Gobierno provincial de La Rioja organizó una jornada del programa Modalidad de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPJA) en el Paseo Cultural.

Entre las propuestas presentadas en el programa, impulsado por el Ministerio de Educación riojano, se destacaron producciones de carpintería, herrería, macramé, peluquería y costura que no solo evidencian la diversidad de oficios enseñados, sino que también las oportunidades de acceso a herramientas de aprendizaje para proyectar un futuro laboral. Este incluyó una exposición de trabajos y proyectos realizados por estudiantes que cursan formaciones profesionales y capacitaciones laborales en articulación con la educación técnica.

La educación como herramienta transformadora

En diálogo con El Independiente, el ministro de Educación de La Rioja, Ariel Martínez, destacó que es "un día muy importante, porque visibiliza a un Estado presente que permite que, a través de la educación, no importa la edad que uno tenga, siempre haya una oportunidad para concretar sueños, ilusiones y expectativas". Y remarcó: "Esta exposición es más que significativa, porque hace a una decisión de vida y a una definición que tenemos como sistema educativo, priorizada por nuestro gobernador para garantizar el presente y, fundamentalmente, construir entre todos un futuro diferente”.

El titular de la cartera de Educación destacó el "valor transformador de la educación" a través testimonios que reflejan el espíritu del programa. En este sentido, puso en valor la historia de Norma, abanderada del acto, quien, ya jubilada, decidió retomar sus estudios como un desafío personal y un ejemplo para su familia. “Su testimonio nos demuestra que la educación abre miradas distintas sobre el mundo. En este camino son importantes las instituciones, la docencia y, sobre todo, una política educativa que garantice derechos”, aseguró el funcionario.

Compromiso con la educación pública

La Expo Anual de Formación Profesional y Capacitación Laboral, denominada “Saberes que Construyen”, contó con la participación de instituciones como el Centro de Formación Profesional N° 5, el Centro Educativo N° 39 Fray Bernardino Gómez y la Escuela N° 253 Patricio del Sacramento, que destacaron el valor la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de sus estudiantes.

El director de Modalidades Educativas, Miguel Soria, alentó a quienes aún no se animan a retomar sus estudios y sostuvo que “la vida da revancha, y esa revancha llega a través de las instituciones EPJA". Además, destacó el compromiso de docentes y directivos que ponen "todo su esfuerzo y estrategias para que cada joven o adulto pueda ingresar, permanecer y egresar”. Finalmente, remarcó que lo fundamental es “garantizar el derecho a la educación y generar nuevas oportunidades en la vida”.

La jornada reafirmó el compromiso sostenido del Estado provincial con la alfabetización, como política clave para garantizar el derecho a la educación. A través de la presencia activa de sus instituciones, el Gobierno acompaña a quienes buscan finalizar sus estudios, promoviendo el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo personal, social y laboral.