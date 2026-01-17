Más verano para los formoseños: el Club Digital abre sus puertas para disfrutar y aprender a través de la ciencia y la tecnología

La provincia de Formosa, en conjunto con la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), continúa con el trabajo de la actividad recreatriva en ciencia y tecnología a través del Club Digital de Verano, destinada a niños y jóvenes de la Jurisdicción Cinco. La convocatoria es gratuita.

“El año pasado con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Fundación hemos firmado un convenio para que uno de los clubes digitales funcione en esta sede”, detalló la presidenta de la FAS, Blanca Denis. En este mismo sentido, puntualizó que el rango de edad es de 6 a 12 años, y otro equipo agrupa las edades de 12 a 16 años. de 12 a 15.

“Es por eso que hemos decidido continuar en el verano porque hay muchos niños y jóvenes que se han enganchado y querían seguir”, destacó.

Polo Científico y Tecnológico

En este sentido destacó que “el éxito” de la propuesta reside en el vínculo y articulación con el Polo Científico y Tecnológico, desde donde provienen los facilitadores, marcando “lo más importante es que la mayoría de estos docentes son jóvenes de nuestra propia Jurisdicción Cinco y que hoy vuelcan lo que estudiaron en beneficio de los niños de su zona. "Eso nos llena de orgullo”, detalló la presidenta del FES.

De esta manera, Denis aseguró que “estas acciones son una muestra clara de la aplicación del Modelo Formoseño en el territorio”, en el que se destaca igualdad de oportunidades, ya que "todos los niños de cualquier rincón de la provincia pueden acceder a estos clubes digitales. Y acá en la Jurisdicción Cinco eso es una realidad”.

El Club Digital de Formosa es una iniciativa pública de la provincia de Formosa (Argentina) creada para promover la inclusión digital, la formación tecnológica y el acceso a herramientas digitales en diferentes grupos de la comunidad, especialmente niños, jóvenes y personas con discapacidad.

El Modelo Formoseño

Desde la provincia destacaron una vez más que este tipo de políticas de inclusión, se integran dentro del programa provincial para la justicia social. "Así brindamos las herramientas para que desarrollen sus habilidades en la ciencia y tecnología, así puede disfrutar su verano”, detalló.

“Para los que se preguntan qué es el Modelo Formoseño, qué es la justicia social, hay que decirles que justamente es esto”, expresó Blanca Denis mientras destacó el resto de las políticas públicas de Insfrán tal como el rol de la colonia de vacaciones.

En este sentido, recuperó que este tipo de políticas se deben a la importancia de un Estado presente, "con un gobernador como Gildo Insfrán que piensa en la igualdad de oportunidades para todos los formoseños, viva donde viva”.