Formosa lideró el NEA en superávit fiscal y alcanzó el segundo puesto a nivel nacional

Formosa se ubicó en el segundo puesto del ranking nacional de solidez fiscal, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la consultora privada Empiria que evaluó el desempeño financiero de las provincias durante el primer semestre del año. El resultado también posicionó al distrito como el de mayor superávit primario de la región del Nordeste Argentino (NEA).

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Según el informe, la provincia alcanzó un superávit primario equivalente al 1,5% de su Producto Bruto Geográfico (PBG), un indicador que refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos antes del pago de intereses de la deuda. A su vez, presentó un endeudamiento prácticamente nulo, situado en torno al 1%.

Estos registros ubican a Formosa entre las jurisdicciones con menor exposición financiera y mayor previsibilidad para administrar sus recursos. En el NEA, el resultado contrasta con los números deficitarios registrados por Corrientes y Misiones, según el relevamiento.

Cuentas equilibradas en un contexto de menores recursos

El desempeño fiscal se produjo en un escenario de reducción de los ingresos que reciben las provincias desde el Estado nacional. Durante el período analizado, las transferencias nacionales a los distritos cayeron un 3% en términos reales, mientras que la recaudación del IVA coparticipable retrocedió un 8%.

Frente a esa disminución de los recursos federales, Formosa logró sostener el equilibrio de sus cuentas mediante la administración de los ingresos disponibles y una baja exposición al endeudamiento. La deuda provincial, cercana al 1%, aparece como uno de los factores destacados por la consultora para explicar su posición en el ranking.

El informe también pone el foco en la calidad del gasto y en la capacidad de las administraciones para mantener sus compromisos financieros. En ese sentido, la situación formoseña se presenta como un caso de superávit fiscal acompañado por la continuidad de las prestaciones estatales.

De acuerdo con la información difundida, el ordenamiento de las cuentas no implicó paralizar la inversión en áreas esenciales. La provincia mantuvo la cobertura de servicios de salud y educación, además de la ejecución de obras públicas.

Superávit de 22 años

Según datos difundidos por el Ministerio de Economía de Nación, Formosa mantiene un superávit fiscal sostenido y un bajo nivel de endeudamiento. El relevamiento de Politiké, elaborado a partir de datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), analiza la evolución de las cuentas públicas de las provincias durante las últimas dos décadas y destaca el ahorro de recursos, la inversión en obra pública y el financiamiento de áreas como salud y educación.

Uno de los principales indicadores señalados por el estudio es que Formosa ahorró, en promedio, el 17% de sus ingresos corrientes durante los últimos 20 años. Según el estudio, ese porcentaje supera en más del doble al promedio del conjunto de las provincias y permitió sostener inversiones y compromisos presupuestarios sin depender sistemáticamente del endeudamiento.

El informe también destaca la evolución de la deuda provincial. Mientras que en 1995 la coparticipación de Formosa estaba comprometida en un 98,5% para afrontar obligaciones financieras, actualmente la deuda equivale al 1,6% de los recursos provinciales. La cifra contrasta con el promedio del 31,2% registrado para el conjunto de las jurisdicciones, según los datos citados por la consultora.

El relevamiento destaca los cambios en la distribución del gasto público provincial y señala que la participación de la salud en el presupuesto casi se duplicó en dos décadas. De acuerdo con el análisis, esa evolución refleja una mayor asignación de recursos a la atención sanitaria.

La educación, por su parte, constituye el principal rubro presupuestario de Formosa. El documento también remarca que la provincia sostiene con fondos propios distintos componentes del sistema educativo, entre ellos el incentivo y la conectividad docente, además de los comedores escolares.