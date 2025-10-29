Trump dice que espera rebajar los aranceles a China vinculados al fentanilo

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de Estados Unidos y China durante la Feria Internacional de China para el Comercio de Servicios en Pekín, China

NE, 29 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que espera reducir los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos a cambio del compromiso de Pekín de frenar las exportaciones de precursores químicos del fentanilo.

A principios de este año, Trump impuso aranceles del 20% a las importaciones chinas por lo que describió como la incapacidad de Pekín para frenar el flujo de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, que ha causado casi 450.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Esos aranceles han permanecido en vigor a pesar de la frágil tregua comercial alcanzada por ambas partes en conversaciones posteriores, ya que las dos superpotencias no avanzaron en el tema ante la falta de una acción decisiva contra los traficantes por parte de China.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, Pekín ha defendido con firmeza su historial de control químico y ha acusado a Washington de utilizar el fentanilo para "chantajear" a China.

Con información de Reuters