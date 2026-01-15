Trump cuestiona la capacidad de Reza Pahlavi para recabar apoyos en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es entrevistado por Reuters en la Casa Blanca

El presidente de ‍Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el opositor iraní Reza Pahlavi "parece muy simpático", pero expresó su incertidumbre sobre si sería capaz de reunir apoyos dentro de Irán para acabar asumiendo el poder.

En una entrevista exclusiva con Reuters en ‍el Despacho Oval, Trump dijo que existe la posibilidad ⁠de que el gobierno clerical de Irán se derrumbe, culpó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, del estancamiento de las negociaciones con Rusia sobre la guerra en Ucrania y desestimó las críticas republicanas a una investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Trump ha amenazado repetidamente con intervenir en apoyo de los manifestantes en Irán, donde se ha informado de la muerte de miles de personas en una represión de los disturbios contra el gobierno clerical. Pero el miércoles se mostró reacio a prestar todo su apoyo a Pahlavi, hijo del difunto sha de Irán, expulsado del poder en 1979.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Parece muy simpático, pero no sé cómo se desenvolvería en su propio país", dijo Trump. "Y realmente aún no hemos llegado a ese punto. "No sé si su país aceptaría o no su liderazgo, y desde luego si ‌lo hicieran, me parecería bien".

Los comentarios de Trump fueron más allá al cuestionar la capacidad de Pahlavi para ⁠liderar Irán después de decir la semana pasada que no tenía planes ⁠de reunirse con él.

Pahlavi, de 65 años, vive fuera de Irán desde antes de que su padre fuera derrocado en la Revolución Islámica de 1979 y se ha convertido en una voz destacada en las protestas. La oposición iraní está fragmentada entre grupos rivales y facciones ‍ideológicas -incluidos los monárquicos que apoyan a Pahlavi- y parece tener poca presencia organizada dentro de la República Islámica.

Trump dijo que es posible que el gobierno de Teherán caiga debido a las protestas, pero que en ⁠realidad "cualquier régimen puede fracasar". "Caiga o no, va a ser un tiempo ‌interesante", dijo.

Trump, que está cerrando el primer año de su segundo mandato, se sentó detrás de su enorme Resolute Desk y bebió un sorbo de Coca-Cola light durante la entrevista de 30 minutos. En un momento dado, levantó una gruesa carpeta de papeles que, según dijo, contenían sus logros desde que juró el cargo el 20 de enero de 2025.

Pero trató de gestionar las expectativas de los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, señalando que el partido en el poder suele perder escaños dos años después de ‌unas elecciones presidenciales.

"Cuando se ‌gana la presidencia, no se ganan las elecciones legislativas", dijo. "Pero vamos a intentar por todos los medios ganar las elecciones de mitad de mandato".

'ZELENSKI' PRINCIPAL IMPEDIMENTO PARA ALCANZAR UN ACUERDO

Trump, que ha luchado durante toda su presidencia para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania a pesar de los alardes de campaña de que podría terminarla en un día, dijo que Zelenski es el principal impedimento para resolver la guerra de cuatro años.

Trump ha criticado con ​frecuencia tanto al presidente ruso, Vladimir Putin, como a Zelenski, pero volvió a mostrarse más pesimista con el presidente ucraniano.

Trump dijo que Putin está "dispuesto a llegar a un acuerdo". Consultado por el retraso, Trump dijo simplemente: "Zelenski". "Tenemos que conseguir que el presidente Zelenski esté de acuerdo", dijo.

LEGISLADORES REPUBLICANOS "DEBEN SER LEALES"

Trump desestimó a los republicanos del Senado que han prometido bloquear a sus nominados a la Fed por la preocupación de que el Departamento de Justicia esté interfiriendo en la tradicional independencia del banco central con su investigación sobre Powell.

"No me importa. No hay nada que decir. Deben ser leales", dijo sobre los legisladores de su partido.

Trump también rechazó las críticas del consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, de que la intromisión de ‍Trump en la Fed podría disparar la inflación. "No me importa lo que diga", afirmó.

Trump se reunirá el jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca, su primer encuentro en persona desde que Trump dirigió la detención en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Es una mujer muy agradable", dijo Trump sobre Machado. "La he visto en televisión. Creo que vamos a hablar de lo básico".

Machado ganó el Premio Nobel de la Paz el año pasado y se lo dedicó a Trump. Ella se ha ofrecido a darle su premio, pero el ​Comité Nobel dijo que el reconocimiento no se puede transferir.

Elogió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro cuando fue derrocado. Trump dijo que tuvo una "charla fascinante" con Rodríguez a primera hora del miércoles y que "ha sido muy bueno tratar con ella."

Por otra parte, Trump ​ensalzó con frecuencia la fortaleza de la economía estadounidense durante la entrevista, pese a la persistente preocupación de los estadounidenses por los precios. Dijo que llevará ese mensaje consigo la próxima semana al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde hará hincapié en "lo ⁠estupenda que es nuestra economía, lo sólidas que son nuestras cifras de empleo, lo bien que lo estamos haciendo".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a Reuters que Trump mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de Suiza, Polonia y Egipto durante su estancia en el evento de Davos.

Con información de Reuters