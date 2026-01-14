Al menos 2.571 personas han muerto en protestas en Irán, según HRANA

Varias personas se reúnen frente al santuario de Sabzqaba, dañado tras los disturbios provocados por la grave situación económica, en un lugar conocido como Dezful, Irán

‍El número de muertos por las protestas en Irán ha alcanzado las 2.571 ‍personas, dijo el ⁠miércoles el grupo de derechos humanos HRANA, mientras los gobernantes clericales de la República Islámica se enfrentan a la mayor ola de disidencia en años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a los iraníes a seguir protestando, prometiendo que la ayuda ‌está en camino. Las autoridades ⁠iraníes, sin embargo, han ⁠acusado a Estados Unidos e Israel de alimentar la violencia en el país y culparon de ‍las muertes a "operativos terroristas" que reciben orientación extranjera para instigar.

El organismo ⁠con sede en Estados ‌Unidos dijo que hasta el momento había verificado la muerte de 2.403 manifestantes, 147 personas afiliadas al Gobierno, 12 menores de 18 años y nueve civiles no ‌manifestantes.

Un ‌responsable iraní dijo el martes que habían muerto unas 2.000 personas, la primera vez que las autoridades dan una cifra global de muertos en más ​de dos semanas de disturbios en todo el país.

Cuando se le preguntó qué quería decir con "la ayuda está en camino", Trump dijo a los periodistas que tendrían que averiguarlo. Trump ha dicho que la acción militar es ‍una de las opciones que está sopesando para castigar a Irán por la represión.

Los disturbios, desencadenados por las malas condiciones económicas, han supuesto el mayor desafío interno para los gobernantes ​iraníes en al menos tres años y se han producido en un momento de intensificación de ​la presión internacional tras los ataques israelíes y estadounidenses del año pasado.

Con información de Reuters