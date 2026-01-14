EN VIVO
VÍCTIMAS

Al menos 2.571 personas han muerto en protestas en Irán, según HRANA

14 de enero, 2026 | 05.01

‍El número de muertos por las protestas en Irán ha alcanzado las 2.571 ‍personas, dijo el ⁠miércoles el grupo de derechos humanos HRANA, mientras los gobernantes clericales de la República Islámica se enfrentan a la mayor ola de disidencia en años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a los iraníes a seguir protestando, prometiendo que la ayuda ‌está en camino. Las autoridades ⁠iraníes, sin embargo, han ⁠acusado a Estados Unidos e Israel de alimentar la violencia en el país y culparon de ‍las muertes a "operativos terroristas" que reciben orientación extranjera para instigar.

El organismo ⁠con sede en Estados ‌Unidos dijo que hasta el momento había verificado la muerte de 2.403 manifestantes, 147 personas afiliadas al Gobierno, 12 menores de 18 años y nueve civiles no ‌manifestantes.

Un ‌responsable iraní dijo el martes que habían muerto unas 2.000 personas, la primera vez que las autoridades dan una cifra global de muertos en más ​de dos semanas de disturbios en todo el país.

Cuando se le preguntó qué quería decir con "la ayuda está en camino", Trump dijo a los periodistas que tendrían que averiguarlo. Trump ha dicho que la acción militar es ‍una de las opciones que está sopesando para castigar a Irán por la represión.

Los disturbios, desencadenados por las malas condiciones económicas, han supuesto el mayor desafío interno para los gobernantes ​iraníes en al menos tres años y se han producido en un momento de intensificación de ​la presión internacional tras los ataques israelíes y estadounidenses del año pasado.

Con información de Reuters

