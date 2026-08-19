EEUU y Corea del Sur reducirán sus ejercicios militares tras la orden de Trump

FOTO DE ARCHIVO. Un soldado del Ejército de los EEUU pasa junto a un vehículo blindado Stryker cubierto con lonas en una base militar estadounidense cercana a la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, en Dongducheon, Corea del Sur

Corea del Sur y Estados Unidos reducirán la duración de sus ejercicios militares conjuntos anuales de 11 a cinco días y recortarán parte del entrenamiento sobre el terreno, según dijeron ambos aliados el miércoles, después ‌de que el presidente Donald Trump ordenara una ‌reducción sustancial de la participación estadounidense.

El cambio en los ejercicios se produce mientras el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, visita Corea del Sur este miércoles y jueves para mantener conversaciones sobre seguridad regional en las que se espera que se aborden los acontecimientos en la península de Corea.

El ejercicio Ulchi Freedom Shield ("Escudo de Libertad Ulchi"), que comenzó el 17 de agosto, se prolongará ahora hasta el 21 de agosto, según informaron el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur y un responsable del Pentágono, en lugar de la fecha de finalización prevista inicialmente, el 27 de agosto.

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El ministro ​de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, dijo ⁠que los aliados estaban procediendo a cancelar la segunda fase de los ejercicios, según informaron los medios de ‌comunicación, y añadió que se esperaba que esta incluyera operaciones de contraataque tras una fase defensiva ⁠inicial.

A propuesta de Estados Unidos, los países acordaron ajustes parciales en la ⁠duración y el alcance de los ejercicios, según informó el Estado Mayor Conjunto. También se reduciría parte del entrenamiento combinado de maniobras sobre el terreno, aunque los detalles aún se estaban debatiendo.

Un responsable del Departamento de Defensa de EEUU dijo ⁠que el departamento había reducido sustancialmente el ejercicio y las actividades de entrenamiento con munición real asociadas, ​habiéndose cancelado algunas o sustituido por simulaciones.

Los cambios preservarían los objetivos esenciales de preparación ‌y entrenamiento, sin que ello suponga un menoscabo de los ‌objetivos de entrenamiento de EEUU, añadió el funcionario.

Los cambios se producen tras la orden dada por Trump el ⁠domingo de "reducir sustancialmente" el papel de EEUU en los ejercicios, alegando su "muy buena relación" con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Según un analista, los objetivos de Trump con esta orden parecían ser presionar a Seúl sobre el ritmo de las inversiones estadounidenses prometidas en el marco de un acuerdo comercial, desviar la atención de los retos de EEUU en Irán y ​reanudar la diplomacia con ‌Pionyang.

"Trump está intentando matar tres pájaros de un tiro", dijo Ellen Kim, investigadora principal del Instituto Económico de Corea de Estados Unidos.

COREA DEL NORTE DENUNCIA LOS EJERCICIOS

Corea del Norte volvió a denunciar los ejercicios el miércoles y afirmó que seguiría ejerciendo su derecho a la autodefensa frente a lo que calificó de amenazas militares procedentes de Washington y Seúl, según informó la agencia oficial de noticias KCNA.

En un comentario, ⁠calificó a Estados Unidos y Corea del Sur de "belicistas" que aumentan la tensión en la península coreana, pero no llegó a mencionar a Trump, su orden ni la reducción de los ejercicios.

La decisión de Corea del Norte de publicar este comentario, en lugar de una declaración de un alto cargo o una demostración de fuerza militar, podría indicar un intento de dejar margen para la diplomacia, según Hong Min, investigador del Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

Trump ha presionado a sus asesores para que organicen una reunión presencial con Kim ya este otoño boreal, según informó el Wall Street Journal, que basa su información en funcionarios estadounidenses.

Ha barajado ‌la posibilidad de mantener conversaciones durante un posible viaje a Asia en noviembre con motivo de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Shenzhen, el centro tecnológico chino, añadió el periódico.

Reuters no pudo verificar de inmediato esta información.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre su postura respecto a Corea del Norte ni sobre los ejercicios militares.

Trump dijo el lunes que Kim había respondido a su intento de acercamiento, sin revelar la naturaleza del contacto.

Pionyang ‌condena habitualmente los ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Corea del Sur calificándolos de ensayos para una invasión, mientras que Washington y Seúl afirman que son defensivos y necesarios para garantizar la preparación frente a las amenazas militares de Corea del Norte.

Ni los ‌responsables surcoreanos ni los estadounidenses tenían ⁠conocimiento previo de la orden de Trump, según dijo el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Cho Hyun, en una audiencia parlamentaria.

El martes, el presidente Lee Jae-myung dijo que los ejercicios ​Ulchi eran de carácter defensivo y que Seúl no tenía intención alguna de utilizarlas para atacar a Corea del Norte ni para agravar la tensión en la península.

Con información de Reuters