EEUU e Irán discrepan sobre inspecciones nucleares y activos congelados

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Irán había aceptado inspecciones nucleares "hasta el infinito", mientras que Teherán señaló que no había hecho tal concesión en las negociaciones, lo que ha suscitado dudas sobre la viabilidad de su frágil acuerdo de paz.

Los dos países, que ‌concluyeron el lunes una primera ronda de negociaciones en Suiza, también ‌ofrecieron versiones contradictorias sobre los incentivos económicos para Irán, el control del estrecho de Ormuz y la guerra paralela de Israel en Líbano, todos ellos aspectos fundamentales del acuerdo marco firmado la semana pasada con el objetivo de poner fin al conflicto.

No obstante, Trump afirmó que las negociaciones con Irán iban por buen camino. "Nos estamos llevando bastante bien", dijo en una reunión en Pensilvania.

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Estados Unidos también suavizó las restricciones de viaje impuestas a la selección iraní de fútbol que participa en el Mundial, permitiéndole viajar desde Tijuana, México, a Seattle dos días antes de su próximo partido, en lugar de uno.

En una muestra del menguante apoyo interno a la guerra, los índices de popularidad de Trump se debilitaron, mientras que el Senado, controlado por los republicanos, desafió al presidente y votó a favor de poner ​fin a la guerra, en una medida ⁠en gran parte simbólica que puso de manifiesto las fisuras en su partido.

Una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que el 35% de los estadounidenses cree que EEUU ‌se encuentra ahora en una posición más débil frente a Irán que antes de la guerra, mientras que el 23% cree ⁠que está en una posición más fuerte.

La votación del Senado, con 50 votos a favor ⁠y 48 en contra, respaldó una resolución aprobada por la Cámara de Representantes este mes, lo que refleja la creciente preocupación, incluso entre algunos republicanos de Trump, por el impopular conflicto que comenzó el 28 de febrero.

Era la primera vez que ambas cámaras del Congreso aprobaban una resolución en la que se ordenaba al ⁠presidente retirar las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades en virtud de la Ley de Poderes Bélicos, aunque no quedó claro de inmediato ​cómo podrían afectar los votos al conflicto.

RESCATE DE MARINEROS

Aunque las perspectivas de una paz duradera distan mucho de ser ‌seguras, el acuerdo inicial entre Washington y Teherán ha permitido que el ‌tráfico vuelva a fluir por el estrecho, por el que suele pasar una quinta parte del suministro energético mundial.

Trump dijo el miércoles que había ⁠ordenado al Departamento de Justicia que investigara a las compañías petroleras por no bajar los precios en las gasolineras en consonancia con la caída de los costos del crudo.

"¡Más vale que los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!", dijo en las redes sociales.

Los precios del petróleo caían más de un 1% el miércoles, ampliando las pérdidas de esta semana y cotizando cerca de sus mínimos desde antes de que comenzara la guerra el ​28 de febrero.

La agencia marítima ‌de las Naciones Unidas dijo que estaba trabajando para evacuar a 11.000 marineros que quedaron varados cuando Irán cerró esta vía navegable estratégica.

El acuerdo prevé que Irán permita la libre circulación del tráfico durante 60 días, aunque ha señalado que podría imponer peajes u otras tasas al transporte marítimo posteriormente.

En un comunicado conjunto emitido el martes, Irán y Omán, que controla la otra orilla del estrecho, hicieron hincapié en sus "derechos soberanos" sobre la vía marítima y añadieron que colaborarían para gestionar el tráfico, así como los costos asociados.

Omán dijo que se había coordinado ⁠con la Organización Marítima Internacional para habilitar un corredor temporal para los buques que deseen transitar por el estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, de visita en los países aliados del golfo Pérsico inquietos por el acuerdo de paz, dijo que no se permitiría a Irán cobrar peajes en el estrecho como parte de ningún acuerdo definitivo.

El acuerdo prevé el fin inmediato de la guerra, incluso en Líbano, el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Teherán y el desbloqueo de los activos iraníes retenidos en el extranjero. También prevé un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de la República Islámica.

DESACUERDOS SOBRE LAS INSPECCIONES NUCLEARES Y LOS ACTIVOS CONGELADOS

El propio acuerdo marco no establece límites al programa nuclear de Irán, una cuestión que se abordará en 60 días de negociaciones.

Trump afirmó que Irán había aceptado permitir ‌a los inspectores internacionales el acceso indefinido a sus instalaciones nucleares dañadas.

"Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares del más alto nivel durante mucho tiempo en el futuro (¡¡¡Infinito!!!)", dijo Trump en las redes sociales.

Irán negó haber debatido su programa nuclear en las conversaciones y afirmó que no había aceptado volver a invitar al país a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Ambas partes también discreparon sobre los detalles de una disposición que permitiría a Irán acceder a los fondos que han sido congelados en cuentas en el extranjero.

Trump dijo que cualquier activo descongelado se utilizaría para comprar alimentos y suministros médicos a Estados Unidos, mientras que el embajador de Irán ‌ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, señaló que Irán decidiría cómo gastar ese dinero.

Washington ya ha acordado suspender las sanciones contra Irán durante 60 días, lo que permite a Teherán vender petróleo y productos derivados y recibir el pago correspondiente.

La guerra paralela de Israel contra Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano sigue siendo también un punto de ‌fricción.

Bahreini afirmó que el acuerdo exige que ⁠Israel retire sus tropas de Líbano, mientras que Israel ha declarado que mantendrá una zona de seguridad en el sur de Líbano y actuará para "neutralizar" las amenazas contra los soldados y ciudadanos israelíes.

A pesar de que Israel y Líbano reanudaron las conversaciones en ​Washington el martes, los disparos israelíes mataron a dos personas en el sur de Líbano, según informaron los ministerios de Defensa Civil y Sanidad de este país, lo que llevó a Hezbolá, respaldado por Irán, a acusar a Israel de violar un alto el fuego que se había respetado en gran medida desde el domingo.

Con información de Reuters