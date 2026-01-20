Ante el recorte nacional, Formosa sostiene y refuerza el acompañamiento a estudiantes de ciencia y tecnología

De cara al próximo ciclo formativo del Instituto Politécnico Formosa (IPF), el Gobierno de Formosa ratificó la continuidad de las políticas de acompañamiento integral para sus estudiantes. Así lo confirmó el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, quien aseguró que la provincia tiene garantizados “todos los compromisos ya asumidos en lo que es la educación técnica profesional” dentro del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el funcionario destacó que, aun en un contexto económico nacional complejo, la administración provincial sostiene una decisión política clara de respaldo a la educación técnica y al desarrollo científico con inclusión social. “Nosotros siempre damos el mensaje de que la tecnología tiene que estar al servicio del hombre, de la población”, expresó, al tiempo que remarcó que el objetivo central es que el conocimiento y la innovación se traduzcan en oportunidades reales para los jóvenes formoseños.

En ese marco, Orrabalis explicó que las acciones del Estado provincial apuntan a un uso formativo y positivo de la tecnología desde edades tempranas. “Trabajamos con niños, niñas y jóvenes para que la tecnología sea una herramienta de desarrollo y crecimiento. El Estado provincial brinda estas posibilidades con acceso libre y gratuito para que puedan formarse”, subrayó.

Servicios, becas y políticas de acceso

En relación con las condiciones de cursado en el IPF, el secretario confirmó que continuarán vigentes los beneficios complementarios que permiten garantizar la permanencia y el acceso equitativo a la educación superior. Entre ellos, mencionó el transporte gratuito y el servicio nutricional para los estudiantes que asisten diariamente al Politécnico.

Asimismo, puso especial énfasis en el acompañamiento a los jóvenes del interior provincial. En ese sentido, indicó que seguirán financiándose con recursos propios las becas “Soberanía Tecnológica”, destinadas a estudiantes que deben trasladarse desde distintas localidades para cursar sus estudios en la ciudad capital. “Por supuesto, todos los compromisos ya asumidos por la provincia están garantizados”, reafirmó.

Finalmente, Orrabalis destacó el valor estratégico del Instituto Politécnico como espacio de formación de excelencia y como motor del desarrollo productivo y tecnológico de Formosa. “Esto es Formosa y el Modelo Formoseño: pensar siempre en quienes quieren formarse y proyectar su futuro en el prestigioso Instituto Politécnico”, concluyó, al ratificar la continuidad de una política educativa que prioriza la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo con arraigo territorial.

La importancia del Politécnico

El Instituto Politécnico Formosa mantiene una estrecha relación con el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, donde operan empresas de base tecnológica como Smart Energy o la futura planta biosiderúrgica de arrabio verde. Gracias a este nuevo equipamiento, el IPF no solo refuerza su capacidad formativa, sino que se convierte en un actor productivo capaz de ofrecer servicios técnicos a esas industrias, contribuyendo a reducir costos y plazos de desarrollo.

Desde la dirección del Instituto destacaron que la llegada del láser CNC “marca un antes y un después en la educación técnico-profesional de la provincia, ya que permite trabajar bajo los mismos estándares tecnológicos que utiliza la industria moderna”.

Además, el equipo será utilizado para proyectos de manufactura avanzada, certificación de competencias técnicas y articulación con demandas locales, contribuyendo a la creación de un ecosistema industrial innovador dentro del Centro de Estudios y Formación en Manufactura Avanzada (CEFMA).

La adquisición del láser forma parte de un plan integral de equipamiento que prevé sumar routers, tornos y centros de mecanizado CNC, con el objetivo de constituir un espacio completo para la formación de operadores en procesos térmicos y sustractivos. Este ecosistema permitirá que Formosa se integre a la red nacional de manufactura avanzada, elevando la empleabilidad regional y mejorando la competitividad de las PyMEs locales.