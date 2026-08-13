Educación pública: Santiago del Estero lidera el ranking del salario docente a nivel nacional

En un escenario nacional marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, Santiago del Estero mejoró el salario docente en términos reales durante la gestión de Javier Milei.

El dato surge de un relevamiento presentado por +Perfil, donde analizó la evolución del salario docente desde diciembre de 2023, momento en el que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación.

Con una mejora del salario docente en dicha provincia alcanzó el 6,6%, 22 de las 24 jurisdicciones argentinas registraron una caída real de los ingresos docentes durante el período analizado.

Riccobene vinculó la pérdida salarial registrada en la mayoría de las provincias con el impacto de la inflación posterior a la devaluación de diciembre de 2023 y con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuyos recursos dejaron de llegar a las provincias.

Las diferencias entre las jurisdicciones están relacionadas con los recursos que cada gobierno provincial destina a la educación y con sus propios esquemas salariales. En este sentido, remarcó que más del 90% del presupuesto educativo está destinado al pago de salarios.

La reacción del Gobierno de Santiago del Estero

Tras la difusión del relevamiento, el Gobierno de Santiago del Estero destacó los resultados a través de sus canales oficiales y puso el foco en la evolución de los salarios docentes de la provincia. “En un contexto económico nacional complejo, seguimos demostrando que con una administración responsable es posible proteger a nuestros trabajadores y potenciar la economía”, expresaron desde el Gobierno santiagueño.

Desde el Ejecutivo provincial atribuyeron la mejora a una política de “administración responsable” y remarcaron el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente al contexto económico nacional.

En ese marco, la Provincia también resaltó que sostiene una alícuota de Ingresos Brutos del 3%, por debajo de los porcentajes aplicados en otras jurisdicciones. Según señalaron, la medida apunta a reducir la presión sobre los precios, acompañar al comercio y promover la inversión.

De esta manera, Santiago del Estero quedó posicionada como una de las provincias con mejor evolución real del salario docente entre las jurisdicciones analizadas, en contraste con la pérdida de poder adquisitivo registrada en la mayoría del país.