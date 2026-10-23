La diputada De la Rosa cuestionó el freno al proyecto para desendeudar a las familias argentinas

La diputada nacional por Formosa de Unión por la Patria, Graciela de la Rosa, lamentó que el proyecto destinado a aliviar el endeudamiento de las familias argentinas haya vuelto a comisión en la Cámara de Diputados, sin una fecha definida para retomar su tratamiento. La legisladora cuestionó a La Libertad Avanza y sus aliados por bloquear la iniciativa opositora durante una extensa sesión.

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En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), De la Rosa sostuvo que el oficialismo tomó esa decisión al advertir que no contaba con los votos necesarios para aprobar su propia propuesta sobre educación financiera.

Según explicó, el bloque libertario consiguió los respaldos necesarios para devolver a comisión el proyecto de desendeudamiento familiar, lo que impidió que avanzara su discusión en el recinto. La diputada señaló que, para reactivar el tratamiento, la oposición deberá volver a solicitarlo y obtener los dictámenes correspondientes antes de llevar nuevamente la iniciativa al pleno de la Cámara baja.

“Es una pena”, expresó De la Rosa sobre lo ocurrido durante la noche del miércoles 21 de octubre. También advirtió que avanzar con el procedimiento legislativo demanda tiempo y esfuerzo, pese a que la oposición tiene una presencia importante en las comisiones.

Sin embargo, la legisladora insistió en la necesidad de continuar impulsando la propuesta. “No hay que bajar los brazos, porque es una ley absolutamente necesaria”, afirmó. De la Rosa diferenció el proyecto oficialista de educación financiera de la iniciativa opositora, que buscaba establecer un programa específico de desendeudamiento para las familias argentinas.

La propuesta contemplaba que los acreedores, entre ellos bancos, billeteras virtuales y entidades o personas que otorgaron préstamos, ofrecieran facilidades para reestructurar las deudas en condiciones más favorables.

La deuda alcanza a cuatro de cada diez personas ocupadas

La cantidad de personas con deudas en situación irregular volvió a crecer y alcanzó en agosto a 5.962.892 argentinos, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado sobre la base de información de la Central de Deudores del Banco Central. El número representa un incremento de 27.173 morosos respecto de julio y equivale al 37,2% de la Población Económicamente Activa (PEA), un indicador utilizado como aproximación a la población que tiene capacidad de pago efectiva o potencial, es decir, quienes trabajan o buscan hacerlo.

La morosidad había comenzado a acelerarse desde fines de 2024 y los informes publicados durante 2026 muestran que el problema no quedó circunscripto al sistema bancario tradicional, sino que también se extendió a las billeteras virtuales y a otros proveedores no financieros de crédito.

En Santa Cruz, los 62.192 morosos representan el 55,1% de la PEA; en Catamarca, los 79.896 deudores equivalen al 55%; en San Luis, los 88.811 casos alcanzan al 51,2%; en Tierra del Fuego, los 30.893 morosos representan el 50%, mientras que en La Rioja, los 70.604 deudores alcanzan al 49,4% de la población económicamente activa, de acuerdo con el relevamiento de CEPA.

Si en lugar de comparar la cantidad de morosos con la PEA se toma a la población mayor de 18 años, tal como publica el economisa Hernán Letcher en su cuenta de X (ex Twitter) el resultado indica que los 5.962.892 deudores representan el 17,8% de los adultos del país. En otras palabras, casi uno de cada cinco mayores de edad figura en situación de mora.

También en este caso las diferencias territoriales son marcadas. Santa Cruz registra 62.192 personas con deudas en mora, equivalentes al 26,6% de su población adulta; Catamarca suma 79.896, que representan el 24,9%; La Rioja contabiliza 70.604, equivalentes al 23,9%; Tierra del Fuego alcanza 30.893, el 23,5%, y San Luis registra 88.811 morosos, el 22,8% de los mayores de 18 años.