El vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) distrito Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó un acto multitudinario en la sede partidaria para conmemorar el Día de la Militancia, donde destacó el trabajo territorial de los militantes políticos, gremiales y sociales y convocó a fortalecer la unidad del peronismo. Durante el encuentro, también reclamó definiciones a la conducción nacional del movimiento para avanzar en la construcción de una candidatura unificada de cara al próximo proceso electoral.

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La actividad reunió a dirigentes, legisladores, representantes sindicales, referentes territoriales y militantes de distintos puntos de la provincia. En ese marco, Jaldo puso en valor la tarea de quienes sostienen la actividad partidaria desde los barrios, las escuelas, los comedores comunitarios y las organizaciones sociales, muchas veces sin ocupar cargos institucionales.

“Es el momento donde los compañeros y compañeras, sin ningún tipo de cargo alguno, ni institucionales, ni ningún tipo, podemos reunirnos con nuestra gente, con los militantes”, expresó el dirigente.

Durante su discurso, reconoció especialmente a quienes acompañan a las familias en los distintos barrios y a las organizaciones que asisten a personas en situación de vulnerabilidad. También destacó el trabajo de los sectores sociales que participan en procesos de recuperación de jóvenes afectados por el consumo problemático de drogas.

En ese sentido, planteó que la conmemoración debía servir no solamente para reconocer el compromiso de la militancia, sino también para renovar los objetivos políticos y sociales del espacio. “Por eso es día de agradecer, de felicitar, pero también de reasumir compromisos, de trabajar por un Tucumán mejor, por una Argentina mejor, por un partido justicialista que cada día se sigue consolidando”, sostuvo.

La organización del PJ tucumano y el escenario electoral

Jaldo también se refirió a la preparación del justicialismo provincial de cara a las próximas elecciones, previstas para el 9 de mayo. Según indicó, el partido aprovechó el tiempo disponible para avanzar en su organización interna y en la conformación de las listas de candidatos para competir por los distintos cargos en la provincia.

“El peronismo, el partido justicialista, claro que aprovechó ese tiempo y le dimos una orgánica a nuestro partido justicialista y también somos los que de alguna manera tenemos mayoritariamente confirmadas nuestras listas para la mayoría de los cargos que compiten en la provincia de Tucumán”, afirmó.

En el plano nacional, el vicepresidente del PJ tucumano manifestó su preocupación por la falta de una definición sobre quién representará al justicialismo en una eventual propuesta electoral común. En ese contexto, consideró que la sociedad necesita una alternativa política y reclamó que los sectores que conducen el movimiento a nivel nacional avancen en la elección de un candidato o candidata.

“Hoy la gente necesita una alternativa. Hoy la gente necesita de este movimiento nacional que defina un hombre o una mujer que podamos proponer a la sociedad, que nuestro espacio, el movimiento nacional justicialista, podamos llevar como candidato”, señaló.

Además, expresó la disposición de los dirigentes provinciales para acompañar ese proceso y contribuir a la construcción de una propuesta compartida. El planteo estuvo centrado en la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan presentar una alternativa nacional del peronismo.

Chahla y Monteros destacaron el trabajo territorial

La dirigente Rossana Chahla también participó del acto y vinculó la militancia con la presencia cotidiana en los barrios y el acompañamiento de las necesidades de la comunidad. En su intervención, destacó el papel de la educación, la salud y las universidades como parte de los espacios en los que se expresa el compromiso político y social.

“Militancia significa estar en el barrio, estar a la par de la gente, ver qué necesita. Y eso es lo que hace el peronismo, ¿no? La educación, la salud, nuestras universidades. Y esta gente que vive un ideal y defiende esos ideales, pase lo que pase”, manifestó.

Chahla también hizo hincapié en la necesidad de preservar la unidad del justicialismo tucumano y promover el diálogo entre los distintos sectores. Consideró que la existencia de ideales compartidos debe servir como punto de partida para encontrar consensos y evitar divisiones internas.

“Yo creo que si tenemos ideales en común, tenemos que conseguir y encontrar esos caminos. No podemos dividirnos y yo sé que siempre el peronismo encuentra el camino correcto, encuentra el camino del consenso, del diálogo”, expresó. Asimismo, remarcó la importancia de incorporar a las nuevas generaciones a la actividad política y sostuvo que los jóvenes tienen un papel activo en el presente: “No son el futuro, son el presente”.

Por su parte, el dirigente Darío Monteros destacó la convocatoria realizada por las juntas departamentales de Capital y del interior para conmemorar el Día de la Militancia. También reconoció el aporte de los referentes gremiales, las mujeres que trabajan en comedores sociales, las organizaciones barriales y las juventudes peronistas.

“Esta militancia que permanentemente la hacemos y la hacen nuestros compañeros y compañeras en el territorio. Esta militancia que la realizan los compañeros referentes gremiales, que representan a los trabajadores. Esta militancia que la realizan las mujeres en los comedores sociales, en distintos barrios. Esta militancia que la realizan nuestras JP”, afirmó.

Monteros ratificó el acompañamiento del peronismo tucumano a la conducción partidaria provincial y sostuvo que el espacio buscará contribuir desde la provincia a una propuesta nacional. “El peronismo de la provincia de Tucumán se va a encolumnar para aportar desde Tucumán el gran triunfo que necesita el país, que tiene que ser un presidente peronista”, señaló. El dirigente también destacó la unidad del PJ tucumano y la conducción de Jaldo dentro del espacio.

Del encuentro participaron, entre otros, Hugo Cabral, Marcelo Caponio, Marta Najar, Rossana Chahla, Darío Monteros, Aldo Salomón, Ana María Grillo, Claudia Jaldo, Gabriel Casas, Luis Medina Ruiz, Regino Amado y Federico Nazur. También estuvieron presentes legisladores, representantes sindicales, delegados comunales y militantes de distintos sectores del justicialismo provincial.