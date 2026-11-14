Tucumán le exigió al Gobierno nacional de Milei radarizar el norte para frenar el narcotráfico aéreo

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, volvió a reclamar la intervención del Gobierno nacional para reforzar los controles contra el narcotráfico en el norte argentino. Tras el hallazgo de restos de cocaína en una avioneta secuestrada en Estación Aráoz, el mandatario insistió en la necesidad de avanzar con la radarización de la región y advirtió que los operativos terrestres no alcanzan para detectar el traslado de estupefacientes por vía aérea.

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“Es necesario, una vez más, que la Nación se ponga las pilas y radarice el norte. Caso contrario, todo el esfuerzo que hagamos será importante, pero no suficiente. La seguridad es un problema de todas las provincias, pero también del Gobierno nacional”, afirmó.

El planteo se produjo durante un acto en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde Jaldo encabezó la entrega de nuevos vehículos para las fuerzas de seguridad y la inauguración del salón de Honor Gobernador Bernabé Aráoz. Allí, el mandatario puso el foco en las nuevas modalidades del delito y en la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención.

Uno de los hechos que motivó su reclamo fue el procedimiento realizado en Estación Aráoz, donde el perro antinarcóticos “Boby”, perteneciente a Gendarmería Nacional, detectó en septiembre vestigios de droga en una de las aeronaves secuestradas durante un operativo. El trabajo del can permitió profundizar una investigación que había comenzado en junio.

En aquella oportunidad, efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta Toyota Hilux sobre la ruta nacional 157, cerca de Río Colorado, en Famaillá. Durante la inspección encontraron 470 kilos de cocaína distribuidos en varios bultos, con un valor estimado superior a los 2,3 millones de dólares.

A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó sobre una posible vinculación con el transporte aéreo de estupefacientes. Las actuaciones derivaron en allanamientos y en el secuestro de avionetas en una pista de aterrizaje de Estación Aráoz. La causa quedó bajo la responsabilidad del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.

Radarización del norte y reclamó a Nación

Al analizar el escenario del narcotráfico en la región, el Gobernador señaló que las organizaciones delictivas modifican sus métodos de actuación y también incorporan nuevos recursos. Por ese motivo, consideró necesario que las fuerzas de seguridad actualicen sus capacidades operativas y tecnológicas.

“Tenemos que reconocer que nos vamos equipando, preparando y profesionalizando, pero también tenemos que decir las cosas como son: el delito va mutando y evolucionando. Los narcotraficantes y quienes comercializan droga en menor escala también se equipan, cambian sus modos de actuar y se perfeccionan”, expresó.

En ese contexto, recordó que Tucumán fue sede, durante los primeros meses del año, del Consejo Regional de Seguridad. La reunión contó con la participación de la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, gobernadores de la región y representantes de las fuerzas provinciales y federales.

Según explicó Jaldo, uno de los principales temas abordados en ese encuentro fue la necesidad de instalar radares en el norte argentino. El mandatario remarcó que las provincias sostienen controles en rutas nacionales y provinciales, caminos alternativos y pasos clandestinos, pero necesitan que esas tareas se complementen con tecnología capaz de identificar aeronaves sospechosas.

“Nosotros podemos hacer mucho esfuerzo en Tucumán y las otras provincias también lo están haciendo. Pero no tenemos que olvidar que estamos muy cerca de la frontera norte del país. Por más que las provincias hagamos todos los esfuerzos necesarios, nos equipemos y tengamos tecnología, necesitamos que el Gobierno nacional profundice las decisiones en materia de seguridad”, remarcó.

El mandatario también hizo referencia a la ubicación estratégica de las provincias del norte en el control del ingreso de drogas provenientes de Bolivia, a través de la frontera con Salta y Jujuy. En ese sentido, sostuvo que la prevención del narcotráfico requiere tanto de controles territoriales como de herramientas para detectar el movimiento de aeronaves.

La necesidad de controlar el tráfico aéreo

Al volver sobre el operativo en el que intervino “Boby”, Jaldo destacó el aporte de los perros antinarcóticos y de las fuerzas federales para detectar sustancias ilegales. Sin embargo, advirtió que el desafío también consiste en contar con mecanismos que permitan identificar y detener las avionetas utilizadas para trasladar estupefacientes.

“Hoy tenemos una grata noticia: un can de Gendarmería Nacional, Boby, descubrió restos de droga en una avioneta en Estación Aráoz. Con nuestros canes y las fuerzas federales estamos descubriendo droga, pero necesitamos saber cómo detener las avionetas y controlar el tráfico aéreo. Podemos tener drones y hacer inteligencia, pero ¿hasta dónde podemos seguirlas si vienen por aire?”, planteó.

Por último, Jaldo valoró la coordinación entre las fuerzas provinciales y federales que trabajan en Tucumán y destacó el Operativo Lapacho, una de las acciones implementadas para intensificar los controles en los accesos a la provincia y prevenir el ingreso de sustancias ilegales.