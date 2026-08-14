Día Internacional de la Juventud: La Rioja celebra con una semana de actividades culturales, deportivas y recreativas

La Rioja puso en marcha una nueva edición de la Semana de las Juventudes, una iniciativa organizada en el marco del Día Internacional de la Juventud que reúne actividades destinadas a promover la participación, la formación y el encuentro entre jóvenes de distintos puntos de la provincia.

La programación comenzó durante esta semana y continuará hasta el domingo 16 de agosto con propuestas que combinan cultura, deporte, recreación, solidaridad, nuevas tecnologías y acompañamiento a las juventudes.

La agenda es impulsada por la Secretaría de Juventudes y busca generar espacios donde las y los jóvenes puedan participar de distintas actividades, desarrollar sus intereses y encontrarse con otros integrantes de la comunidad.

Deporte, recreación y participación

Entre las primeras acciones se realizó la presentación y entrega de la Rifa Estudiantil Federal en establecimientos educativos de Capital y Sanagasta. También se distribuyeron camisetas y elementos deportivos destinados a equipos de fútbol femenino y se desarrollaron jornadas recreativas en diferentes instituciones educativas.

El miércoles 12 de agosto, fecha en la que se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, el Comedor Estudiantil concentró buena parte de las actividades. Allí se ofreció un menú especial con un descuento del 50% y se organizaron torneos de e-sports y ping-pong, propuestas vinculadas con la prevención de la salud, toro mecánico y diferentes juegos.

La agenda continuó el jueves 13, desde las 15, con una jornada solidaria de barbería en el Centro Vecinal del barrio Argentino. La actividad también incluirá una feria de emprendedores, sorteos y juegos.

Tecnología, danza y nuevas propuestas

El viernes 14, a partir de las 17, el Comedor Estudiantil será escenario de un taller dedicado a la Inteligencia Artificial, pensado para acercar a las juventudes herramientas y conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías.

La programación continuará el sábado 15 con una competencia de danza denominada Punta’l Pie, organizada por José Herrera. La actividad comenzará a las 15 y sumará una propuesta vinculada con la expresión artística y la cultura juvenil.

De esta manera, la agenda no se limita a las actividades recreativas, sino que incorpora espacios de capacitación y herramientas vinculadas con áreas que forman parte de la vida cotidiana y las nuevas oportunidades para las generaciones jóvenes.

El cierre será en el Parque de las Juventudes

La Semana de las Juventudes tendrá su jornada de cierre el domingo 16 de agosto, desde las 15, en el Parque de las Juventudes. Durante la jornada habrá una Feria de Generaciones Creativas, sorteos, torneo de truco, stands institucionales y distintas actividades recreativas, y se completará con espectáculos musicales protagonizados por artistas riojanos de folclore y cuarteto.

Con esta programación, el Gobierno provincial busca convertir la celebración del Día Internacional de la Juventud en una agenda de varios días que combine entretenimiento con formación, deporte, cultura, solidaridad y participación comunitaria, generando espacios donde las y los jóvenes puedan ocupar un rol activo.