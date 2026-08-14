Día de la bandera riojana: la provincia celebra un nuevo aniversario de la creación de uno de sus símbolos más identificatorios

Este viernes 14 de agosto se conmemora un nuevo aniversario de la creación de la Bandera de La Rioja, uno de los principales símbolos de identidad de la provincia. El pabellón reúne elementos que buscan representar tanto la organización territorial riojana como su tradición federal y su vínculo con la unidad nacional y latinoamericana.

Al respecto, el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, en su cuenta de X (ex Twitter) celebró: "Hay símbolos que nos unen. Y hay historias que hacen que esos símbolos tengan todavía más significado. Nuestra bandera nació del sueño y del trabajo de una mujer riojana, Antonia Lucía Rivero, que tuvo el orgullo de confeccionarla hace 40 años".

"Hoy, cada vez que la vemos flamear, también está ella. Está nuestra historia, nuestra identidad y el orgullo de ser riojanos y riojanas. ¡Feliz Día de la Bandera de La Rioja! Que siempre la llevemos con orgullo, porque en ella también flamea nuestra historia", concluyó el mandatario.

Una bandera con mucho simbolismo

La bandera está formada por dos franjas horizontales: una blanca en la parte superior y otra azul en la inferior. En el centro aparecen dos ramas de laurel, cuya flor representa a los 18 departamentos que conforman la provincia.

Atraviesa además el diseño una franja ancha de color punzó, ubicada en sentido ascendente desde la parte inferior izquierda hacia la superior derecha. Este elemento simboliza el federalismo, ya que en la parte superior, vinculada al cuello de la moharra, lleva una cinta con los colores azul y blanco y la inscripción en letras negras: “La Rioja por la Unidad Nacional y Latinoamericana”.

El uso de la bandera en la provincia

La utilización del pabellón provincial está regulada por la Ley N.º 4.891, sancionada por la Cámara de Diputados de La Rioja. La norma establece el carácter obligatorio de su utilización dentro del territorio provincial en organismos públicos provinciales y municipales, tanto centralizados como descentralizados, además de entidades autárquicas.

También dispone su presencia en actos destinados a conmemorar o recordar acontecimientos históricos y patrióticos. La reglamentación establece además características específicas para su confección. La bandera debe ser de tela, realizada con géneros de seda en paño doble y sin flecos, con dimensiones que deben tener 1,40 metros de largo por 90 centímetros de ancho.

El diseño de la bandera riojana incorpora referencias históricas y políticas que buscan expresar parte de la identidad de la provincia. El color punzó ocupa un lugar central y representa al federalismo, mientras que los colores azul y blanco remiten a la identidad nacional, y las ramas de laurel, por su parte, incorporan la representación de los 18 departamentos.

La inscripción que acompaña al pabellón amplía ese sentido al vincular la identidad provincial con la unidad nacional y latinoamericana. Cada 14 de agosto, la provincia vuelve así sobre uno de sus símbolos oficiales para recordar su creación y poner en valor una bandera que reúne elementos territoriales, históricos y políticos vinculados con la identidad de La Rioja.