Destacaron al Parque Arauco como una de las más relevantes empresas de energía en Argentina: los detalles

El Parque Arauco fue incluido por Forbes Argentina entre las 100 empresas más relevantes de la industria energética del país, un reconocimiento que posiciona a la compañía de La Rioja junto a algunos de los principales actores de los sectores de petróleo, gas, generación y transporte eléctrico. La empresa cuenta con 345 MW de potencia instalada y proyecta alrededor de 80 millones de dólares en nuevas inversiones durante 2026.

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El crecimiento de la empresa se inscribe en la política energética desarrollada durante la gestión del gobernador Ricardo Quintela, que definió la soberanía energética como uno de sus objetivos estratégicos y avanzó con inversiones para incrementar la capacidad de generación provincial.

El informe elaborado por Forbes reúne a compañías como YPF, Pan American Energy, Chevron, Cammesa y Edenor. Para confeccionar el listado, la publicación analizó información financiera, balances, datos oficiales de la Secretaría de Energía y antecedentes aportados por las propias empresas.

La incorporación de Parque Arauco refleja el crecimiento alcanzado por la generación renovable en La Rioja. La compañía concentra entre el 60% y el 70% de la producción provincial proveniente de fuentes renovables y desarrolla una estrategia que combina el aprovechamiento de los recursos eólicos y solares.

La política energética impulsada por Quintela

"Para nosotros es un orgullo, tenemos el gran desafío que es la soberanía energética en la Provincia", había expresado Ricardo Quintela cuando visitó la finalización de la obra de hormigonado de bases del Parque Eólico Arauco III E2Ricx, en mayo del 2024. En ese mismo acto, el mandatario también reivindicó la participación estatal en las inversiones energéticas y su vinculación con el desarrollo de infraestructura.

Además, en ese marco había asegurado que el avance de la compañía "demuestra que el Estado también es eficiente en la generación de energía, que beneficiará a todas y todos". La estrategia contempla, además, la participación de trabajadores y profesionales riojanos y la formación de equipos locales vinculados con el desarrollo energético.

"Se seguirá construyendo una provincia con innovación y futuro sostenible", remarcó Quintela hace dos años sobre la incorporación de nuevas instalaciones de generación renovable.

US$80 millones para nuevos proyectos

Parque Arauco cuenta actualmente con 345 MW de potencia instalada mediante una matriz que combina la generación eólica y solar. De acuerdo con la información reflejada por Forbes, la compañía prevé destinar alrededor de 80 millones de dólares a nuevos proyectos durante 2026.

La cifra representa una nueva etapa dentro de la estrategia de expansión de la empresa, orientada a incrementar su capacidad de producción mediante el aprovechamiento del viento y del sol disponibles en el territorio riojano.

Con una participación de entre el 60% y el 70% de la generación renovable provincial, Parque Arauco ocupa un lugar central dentro de la matriz energética de La Rioja. Su incorporación al listado de Forbes coloca ahora a la empresa riojana dentro de una selección que abarca a los principales protagonistas de la industria energética argentina.