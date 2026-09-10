Después de los embargos a sus empresas, Paoltroni enfrenta un pedido de expulsión del Senado por presunta “inhabilidad moral”

Luego de reconocer que la suspensión “temporal” de las actividades de sus empresas agroindustriales, tras 25 años de operaciones, se produjo por una serie de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el senador Francisco Paoltroni enfrenta ahora un pedido de expulsión del Senado. La iniciativa fue presentada este miércoles por el intendente de El Colorado, Mario Brignole, quien acusa al legislador formoseño de incurrir en una presunta “inhabilidad moral”.

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El planteo se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional y reúne una serie de cuestionamientos vinculados con la actividad empresarial de Paoltroni, entre ellos una investigación por presunto contrabando, una causa por supuesta defraudación contra el Banco Nación, denuncias comerciales, deudas fiscales y sanciones relacionadas con desmontes, además de referencias a embargos, cheques rechazados y a una presunta evolución extraordinaria de su stock ganadero.

"La situación financiera de Francisco Paoltroni en el Banco Central alcanza los 11.261 millones de pesos, discriminados entre sus tres empresas. Acumula hasta el momento 107 cheques rechazados y dejó un tendal de productores ganaderos perjudicados en Formosa y Chaco que confiaron en sus remates y hoy no pueden cobrar el fruto de su esfuerzo", detalló Brignole en comunicación con Radio RealPolitik FM.

Bajo este marco, el jefe municipal desmintió la versión del legislador respecto a una presunta persecución política en la provincia: "Son instituciones nacionales las que están actuando. El fisco nacional le reclama más de 47 millones de pesos en un juzgado federal por evasión, y el Banco de la Nación Argentina le inició demandas ejecutivas".

Cabe destacar que la intervención institucional del intendente se dio luego de recibir en su municipio a damnificados directos por el accionar comercial del senador libertario. "Estuve recibiendo a ciudadanos de dos pymes que fueron perjudicadas por Paoltroni, además de choferes que tenía sin registrar y a los que les quedó debiendo cuatro meses de sueldo", subrayó.

Embargos y causas judiciales

La crisis empresarial del senador no comenzó con las medidas del organismo recaudador. Desde fines de 2025, Paoltroni enfrenta distintos embargos ordenados por la Justicia Federal y por la Justicia de Formosa en causas relacionadas con delitos bancarios y desmontes sin autorización.

En el Juzgado Federal N° 2, la jueza Belén López Macé ordenó un embargo por $134 millones en una investigación por presunto fraude contra la sucursal del Banco Nación de Quitilipi, en Chaco. En esa causa son investigados Paoltroni y socios de Ganaderos de Formosa S.R.L. y Agroindustria de Formosa S.R.L., a partir de una denuncia vinculada con cheques librados y posteriormente desconocidos.

A esta medida se sumaron embargos dictados por la Justicia provincial a partir de ejecuciones promovidas por la Fiscalía de Estado. Las actuaciones se originaron en multas aplicadas por el Ministerio de la Producción y Ambiente por desmontes ilegales atribuidos a las sociedades CSI S.R.L., El Divisadero S.R.L., CONAGRI S.A. y Agroindustria S.R.L. Los $104 millones ejecutados representan una parte de las sanciones aplicadas por el desmonte de 2.239 hectáreas sin autorización.

Sobre Paoltroni también existen cuestionamientos vinculados con un presunto circuito informal de compra de hacienda. Registros del SENASA muestran que entre 2017 y 2024 el stock ganadero asociado al empresario pasó de 141 a 3.390 cabezas, un incremento superior al 2.300%.

Productores del sector cuestionaron públicamente la magnitud de ese crecimiento y plantearon interrogantes sobre el origen y la operatoria de ese incremento. Se trata, no obstante, de cuestionamientos que deberán ser establecidos en las instancias correspondientes.