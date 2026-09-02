La crisis golpea a los libertarios: tras 25 años de actividad, Francisco Paoltroni suspendió sus empresas por embargos de ARCA

El senador nacional por Formosa de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, anunció la suspensión “temporal” de las actividades de sus empresas agroindustriales luego de 25 años de operaciones y atribuyó la decisión a una supuesta “persecución política” en la provincia gobernada por Gildo Insfrán. Sin embargo, en su propio descargo reconoció que el golpe determinante para sus firmas llegó desde el Gobierno nacional, a partir de una serie de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Según explicó el legislador a través de un video publicado en sus redes sociales, sus empresas recibieron “siete embargos de AFIP en tres días”, una situación que, afirmó, impactó “tremendamente” sobre la capacidad operativa de las compañías. Cabe destacar que las firmas vinculadas a Paoltroni habrían acumulado 16 embargos de ARCA, además de un embargo sobre sus cuentas bancarias. Esa medida le impediría disponer de fondos para regularizar sus obligaciones fiscales.

Tras la viralización de su descargo, el economista Carlos Maslatón salió al cruce a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde publicó: "Paoltroni, a vos te fundió la política económica nacional. Tu provincia no tiene nada que ver. Te fundió Caputo. Te fundió la Ley Bases y todos los disparates contra el país que votaste en el Congreso. Pero es normal: siempre el invento termina reventando al inventor. No falla, Paoltroni".

En comunicación con El Destape, el diputado provincial Rodrigo Vera analizó la situación que atraviesa el senador libertario y señaló: "Lo que ocurre acá de fondo es que Paoltroni no puede decir la verdad, porque no puede criticar al gobierno que él apoya, que es el que está llevando las medidas económicas, que está generando un gravísimo problema en la estructura productiva argentina”.

"Me llama la atención porque su gobierno dice que el endeudamiento de las familias es un problema entre privados y que nadie le puso una pistola en la cabeza a la gente para endeudarse. Bueno, nadie le puso una pistola en la cabeza a Paoltroni para emitir 45 cheques sin fondos para endeudarse de manera exorbitante, y, por lo tanto, no puede pretender que ahora sea el Estado nacional condonándole deudas impositivas el que lo salve de esta situación", agregó el legislador.

Embargos y causas judiciales

La crisis empresarial del senador no comenzó con las medidas del organismo recaudador. Desde fines de 2025, Paoltroni enfrenta distintos embargos ordenados por la Justicia Federal y por la Justicia de Formosa en causas relacionadas con delitos bancarios y desmontes sin autorización.

En el Juzgado Federal N° 2, la jueza Belén López Macé ordenó un embargo por $134 millones en una investigación por presunto fraude contra la sucursal del Banco Nación de Quitilipi, en Chaco. En esa causa son investigados Paoltroni y socios de Ganaderos de Formosa S.R.L. y Agroindustria de Formosa S.R.L., a partir de una denuncia vinculada con cheques librados y posteriormente desconocidos.

A esta medida se sumaron embargos dictados por la Justicia provincial a partir de ejecuciones promovidas por la Fiscalía de Estado. Las actuaciones se originaron en multas aplicadas por el Ministerio de la Producción y Ambiente por desmontes ilegales atribuidos a las sociedades CSI S.R.L., El Divisadero S.R.L., CONAGRI S.A. y Agroindustria S.R.L. Los $104 millones ejecutados representan una parte de las sanciones aplicadas por el desmonte de 2.239 hectáreas sin autorización.

Sobre Paoltroni también existen cuestionamientos vinculados con un presunto circuito informal de compra de hacienda. Registros del SENASA muestran que entre 2017 y 2024 el stock ganadero asociado al empresario pasó de 141 a 3.390 cabezas, un incremento superior al 2.300%.

Productores del sector cuestionaron públicamente la magnitud de ese crecimiento y plantearon interrogantes sobre el origen y la operatoria de ese incremento. Se trata, no obstante, de cuestionamientos que deberán ser establecidos en las instancias correspondientes.

Más de 2.300 cierres de empresas en mayo

La cantidad de empresas registradas en la Argentina volvió a caer en mayo y profundizó una tendencia que se mantiene desde hace más de un año. Durante ese mes cerraron 2.371 empresas, en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Esto representa una disminución del 0,49% respecto de abril y llevó a 16 los meses consecutivos de bajas.

Los datos surgen de un relevamiento basado en información actualizada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que contempla empresas públicas y privadas. Para este registro elaborado por Fundar se considera empresa a toda persona física o jurídica que tenga al menos un trabajador registrado en relación de dependencia, sin incluir al personal doméstico y de casas particulares.

La comparación interanual también muestra un retroceso significativo. Frente a mayo de 2025, la Argentina perdió 16.560 empresas, una caída del 3,3%. Con este resultado ya son 27 meses consecutivos de descensos interanuales.

El deterioro se vuelve todavía más marcado al tomar como referencia noviembre de 2023, antes de la asunción del actual Gobierno. Desde entonces desaparecieron 30.633 empresas, equivalentes al 6% del total registrado en aquel momento.