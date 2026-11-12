Para dar respuesta a los aumentos jubilatorios, Misiones pagará con fondos propios el incremento de haberes

El Gobierno de Misiones decidió afrontar con recursos provinciales los aumentos de haberes de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) durante noviembre y diciembre. La medida responde a la falta de transferencias nacionales y a la deuda previsional que la Nación mantiene con la provincia, que ascendía a $300.000 millones a fines de 2024.

{{{htmlAmp}}}

Frente a este escenario, la administración provincial resolvió destinar fondos propios para garantizar las actualizaciones de los ingresos de los adultos mayores y evitar que el cobro de los incrementos quede condicionado a los tiempos de envío de recursos nacionales.

La decisión busca dar previsibilidad a los beneficiarios del sistema previsional misionero, en medio de un conflicto financiero que se arrastra por la falta de cumplimiento de las obligaciones de Nación con las cajas provinciales no transferidas.

La derivación de aportes nacional

En el caso de Misiones, las transferencias nacionales fueron suspendidas, lo que profundizó el reclamo provincial por los recursos correspondientes a su sistema previsional. Según los datos difundidos por la administración misionera, la deuda acumulada alcanzaba los $300.000 millones a fines de 2024.

Misiones conserva su propia caja previsional, administrada por el Instituto de Previsión Social, Nación debe contribuir a cubrir los desequilibrios de las cajas provinciales no transferidas, mediante mecanismos de compensación destinados a equiparar las condiciones de financiamiento de los distintos regímenes.

El entendimiento contempló un anticipo de $50.000 millones para el ejercicio 2026, distribuido en doce cuotas, mientras que los montos correspondientes a períodos anteriores todavía deben determinarse mediante auditorías.

Así, mientras reclama los fondos que le corresponden y las transferencias nacionales continúan suspendidas, Misiones debe recurrir a su propio presupuesto para sostener las actualizaciones jubilatorias. La decisión apunta a evitar que la falta de recursos enviados por Nación termine trasladándose a los ingresos de los adultos mayores.

El cronograma de aumentos

Primera etapa (noviembre de 2026): se abonará el 25% del aumento.

Segunda etapa (marzo de 2027): se alcanzará el 50% de la actualización.

Tercera etapa (julio de 2027): se completará el pago de la deuda previsional.

El esquema alcanza a la totalidad de los jubilados del Instituto de Previsión Social. Además, el Gobierno provincial aclaró que los plazos establecidos podrán adelantarse si la situación financiera permite acelerar el cumplimiento del cronograma.