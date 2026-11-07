Misiones consiguió un régimen diferencial de energía que ampliará la bonificación de los consumos eléctricos en los hogares

El Gobierno de Misiones consiguió la oficialización de un régimen diferencial de energía para las provincias del Norte Grande, que amplía los bloques de consumo eléctrico alcanzados por bonificaciones en las zonas cálidas y muy cálidas del NEA y el NOA. La modificación quedó establecida mediante la Resolución N.º 300/2026 del Gobierno nacional y responde a un reclamo regional por las particularidades climáticas y las asimetrías energéticas.

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El nuevo esquema contempla bloques de hasta 500 kWh mensuales entre noviembre y abril para los hogares ubicados en zonas muy cálidas. Durante el período comprendido entre mayo y octubre, el límite será de 300 kWh. El consumo que supere esos topes se abonará a tarifa plena, mientras que la bonificación estará focalizada en los hogares vulnerables incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El gobernador Hugo Passalacqua celebró la oficialización de la medida y destacó las gestiones realizadas por la Provincia ante Nación para obtener el reconocimiento de las condiciones energéticas de Misiones, que no cuenta con acceso a la red de gas natural.

Un reclamo del Norte Grande por las asimetrías energéticas

El planteo fue ratificado en agosto, durante la 24.ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande realizada en Posadas. En ese encuentro, Passalacqua impulsó el reconocimiento de las condiciones climáticas de la provincia y la necesidad de contemplar el mayor consumo eléctrico que requieren los hogares durante los meses de temperaturas elevadas.

"Tras meses de gestión y de sostener firmemente nuestra postura, celebro que finalmente se haya oficializado el nuevo Régimen Diferencial de Energía para Zonas Cálidas a partir de noviembre", expresó el mandatario en diálogo con medios locales.

Además, remarcó el recorrido institucional del reclamo y las presentaciones realizadas ante el Gobierno nacional: "Este es un logro de todos los misioneros, que nació como un reclamo formal que llevamos a Nación en la Cumbre de Gobernadores del Norte Grande, y que desde el Gobierno provincial defendimos incansablemente tocando puertas y fundamentando técnicamente cada presentación".

A quiénes alcanza el nuevo esquema de bonificaciones

Según informó el Gobierno provincial, el beneficio alcanzará a más del 70% de las familias misioneras y también comprenderá a los usuarios de las cooperativas eléctricas. Passalacqua señaló que la falta de acceso al gas natural constituye una de las particularidades que históricamente planteó Misiones en sus reclamos por un tratamiento diferencial de las tarifas eléctricas.

"Misiones es históricamente la provincia más postergada por el poder central en materia energética: sin acceso a la red de gas natural, no podíamos seguir pagando la luz como si fuera un bien de lujo. A través del diálogo como herramienta y con firme convicción federal, ahora logramos este alivio clave para el bolsillo, que alcanzará a más del 70% de las familias misioneras", remarcó.

Cómo verificar si corresponde el beneficio

Desde Energía de Misiones recomendaron a los usuarios revisar sus facturas para comprobar si figura la leyenda “CON SEF” o “SIN SEF”. Esta identificación permite conocer si el suministro está incorporado al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

En caso de que aparezca la leyenda “SIN SEF”, los usuarios pueden consultar su situación en el sitio oficial del Gobierno nacional (https://www.argentina.gob.ar/subsidios) y, según corresponda, realizar la inscripción o solicitar una revisión.