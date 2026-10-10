Cuentas en orden: La Rioja logró un superávit primario del 6,5% y quedó entre las provincias con saldo positivo

La Rioja cerró el primer semestre de 2026 con un superávit primario equivalente al 6,5% de sus ingresos totales, según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco. El resultado ubicó a la provincia en el sexto lugar entre las 15 jurisdicciones que terminaron los primeros seis meses del año con saldo primario positivo en relación con sus recursos.

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El relevamiento muestra que las provincias, en conjunto, mantuvieron resultados fiscales favorables entre enero y junio, aunque con un menor margen. El consolidado registró un superávit primario de $1.658.147 millones y un superávit financiero de $189.749 millones.

Sin embargo, el informe señaló que los ingresos provinciales tuvieron una caída real interanual del 0,5%, mientras que el gasto total se mantuvo estable. El escenario estuvo marcado por la contención del gasto público y una moderada contracción de los recursos en términos reales.

Con su 6,5% de superávit primario sobre los ingresos, La Rioja quedó detrás de la Ciudad de Buenos Aires, que registró 12,6%; Jujuy, con 12,2%; Mendoza, con 11,4%; Salta, con 9,4%; y Chaco, con 7,2%. Por debajo de La Rioja se ubicaron Córdoba, con 5,4%; Entre Ríos, con 5%; Chubut, con 4,1%; Neuquén, con 3,5%; Formosa, con 2,6%; San Juan, con 2,3%; Río Negro, con 2,1%; Corrientes, con 1,5%; y Misiones, con 0,2%.

El informe analizó 21 jurisdicciones. La Pampa, San Luis y Santiago del Estero quedaron excluidas por falta de información oficial, por lo que no fueron incorporadas a la comparación.

En materia de ingresos, solamente seis distritos registraron aumentos reales durante el período. Neuquén encabezó ese grupo con una suba del 16%, seguido por Mendoza, con 3,9%, y Catamarca, con 2,6%. En el extremo contrario, 14 jurisdicciones tuvieron caídas reales, con las mayores bajas en Misiones (-8,6%), Tierra del Fuego (-8,3%) y Santa Cruz (-8,1%).

Al considerar el resultado financiero, que incorpora el impacto de los servicios de la deuda, 14 provincias terminaron el semestre con números positivos. Misiones quedó en equilibrio y seis jurisdicciones registraron déficit. Los mayores resultados negativos correspondieron a Tierra del Fuego, con -23,1%; Santa Fe, con -12,5%; y Santa Cruz, con -10,2%.

Presupuesto 2027: La Rioja se suma a la estrategia federal para defender los recursos

Luego de la presentación por el Presupuesto Nacional 2027 de Javier Milei, representantes del Gobierno de La Rioja se reunieron con legisladores nacionales para analizar el impacto en cada una de las regiones. De manera unánime, cuestionaron duro el ajuste y la discriminación sobre las partidas destinadas a provincias conducidas por gestiones opositoras.

En representación provincial fue el ministro de Hacienda, Fabián Blanco, quien formó parte del un encuentro de cara al debate legislativo en la Cámara de Diputados el miércoles 4 de noviembre. Frente al panorama de ajuste, los representantes establecieron líneas de acción conjunta vinculadas a proteger el financiamiento de las obras públicas y los servicios esenciales en cada jurisdicción.

El encuentro reunió a referentes de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y La Pampa, y estuvo encabezada por el presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, y el presidente del interbloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados, Germán Martínez. Por parte de La Rioja, también asistió y acompañó el reclamo la diputada nacional Gabriela Pedrali.

La discusión por los fondos extracoparticipables volvió a instalarse en el centro de la agenda de La Rioja luego de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027. La provincia reclama que la Nación reincorpore los recursos compensatorios que dejó de recibir y que, según estimaciones, representarían hasta $900.000 millones durante el próximo año.