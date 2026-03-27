La ONU insta a EEUU a concluir la investigación sobre el ataque mortal a una escuela en Irán

FOTO DE ARCHIVO. Se preparan tumbas para las víctimas tras un presunto ataque a una escuela en Minab, Irán

El ​alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a Washington a concluir su investigación sobre un ataque mortal contra una ‌escuela primaria en Irán durante ‌una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada el viernes, en la que algunos Estados expresaron su indignación por el incidente.

El debate de emergencia en el Consejo de Ginebra fue convocado por Irán para discutir el ataque contra la escuela Shajareh Tayyebeh, en el que, según Teherán, murieron más de 175 niñas y profesores el primer ​día de la guerra ⁠internacional de casi un mes de duración que comenzó con ataques ‌conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Reuters informó el 5 de ⁠marzo de que los investigadores militares estadounidenses ⁠creían probable que las fuerzas estadounidenses fueran las responsables, pero aún no han llegado a una conclusión definitiva ni han completado su investigación. Desde ⁠entonces, el Pentágono ha intensificado la investigación. Israel también ha afirmado ​que está investigando el incidente.

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El alto comisionado de ‌las Naciones Unidas para los Derechos ‌Humanos, Volker Türk, pidió a Washington que concluyera su investigación lo ⁠antes posible y publicara los resultados.

"Debe hacerse justicia por el terrible daño causado", dijo por videoconferencia tras reunirse con funcionarios estadounidenses en Washington esta semana.

Las misiones diplomáticas de Israel y Estados Unidos ante Naciones Unidas ​en Ginebra no ‌respondieron de inmediato a más preguntas sobre el incidente y el estado de sus investigaciones.

Sus asientos estaban vacíos, ya que ambos se han retirado del organismo, alegando un sesgo antiisraelí.

"Esta atrocidad no puede justificarse, no puede ocultarse y no debe ser ⁠recibida con silencio e indiferencia", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, ante el Consejo a través de videoconferencia.

El embajador de Pakistán ante la ONU en Ginebra, Bilal Ahmad, afirmó que la muerte de escolares era inconcebible, mientras que el embajador de China, Jia Guide, dijo que estaba profundamente conmovido.

"(Esto) supone una violación de los principios básicos de la moral humana, ‌la más atroz violación de los derechos humanos y (muestra) un desprecio flagrante por el DIH (derecho internacional humanitario)", dijo Jia.

Numerosos países más expresaron su consternación, al tiempo que llamaban la atención sobre las propias violaciones de los derechos humanos cometidas por Irán durante las protestas masivas contra las autoridades iraníes en ‌enero.

Otros condenaron los ataques de represalia de Irán desde que comenzó la guerra el 28 de febrero de 2026, que incluyen ataques contra Israel, bases estadounidenses ‌y Estados del golfo ⁠Pérsico, los cuales fueron debatidos por el Consejo esta semana.

Una madre afligida, Mohaddeseh Fallahat, también se dirigió al Consejo, ​compuesto por 47 miembros, para pedir justicia, "para que el mundo sepa que las vidas de los niños no carecen de valor".

Con información de Reuters