El ataque de un dron ucraniano provoca un incendio en una estación de tren de la región de Volgogrado

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, en Moscú, Rusia

Un ataque con un dron ucraniano dañó una línea eléctrica y provocó un incendio en el edificio de una estación de tren en la región rusa de Volgogrado, en el sur del país, informó el lunes la administración regional.

Un avión no tripulado sin detonar cayó sobre las vías del tren cerca de la estación de tren de Archeda, dijo la administración de la región en la aplicación de mensajería Telegram, basándose en la información del gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov.

"No se ha informado de daños en las vías", dijo el gobierno.

La agencia de noticias estatal rusa TASS informó de que varios trenes regionales sufrieron retrasos en la zona.

Los vuelos en el aeropuerto regional de la ciudad de Volgogrado, que es el centro administrativo de la región más amplia de Volgogrado, se detuvieron durante varias horas antes de reanudarse en torno a las 0300 GMT, dijo la autoridad de aviación civil de Rusia Rosaviatsiya en Telegram.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus unidades destruyeron un total de 61 aviones no tripulados ucranianos durante la noche, incluidos seis sobre la región de Volgogrado. El ministerio solo informa del número de drones destruidos, no de cuántos lanzó Ucrania.

La administración de la región citó a Bocharov diciendo que el ataque fue "masivo" y tuvo como objetivo infraestructuras energéticas y de transporte.

Reuters no pudo verificar estas informaciones de forma independiente. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania, que ha perpetrado frecuentes ataques contra infraestructuras dentro de Rusia que Kiev considera clave para los esfuerzos bélicos de Moscú, incluida la región de Volgogrado, no lejos de la frontera con Ucrania.

Con información de Reuters