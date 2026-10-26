Crisis textil en La Rioja: FONIVA alerta sobre despidos y el desplome de la industria nacional

En el marco de la crisis industrial atribuida al modelo económico libertario, el sector textil de La Rioja enfrenta un complejo escenario marcado por despidos y suspensiones. Desde la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA), advierten sobre la delicada situación que atraviesan tanto los trabajadores como las empresas.

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"No atienden a las cámaras ni a los sindicatos. Parece que ser industria nacional es una mala palabra para el Gobierno nacional", expresó a medios locales el representante de FONIVA, Gustavo Castro. Asimismo, señaló las contradicciones del empresariado: "La mayoría apoyaba a esta nueva gestión y hoy la realidad les golpea de lleno. Actualmente, ningún sector industrial opera con normalidad"

El caso de Hilado S.A

Castro ejemplificó la crisis del sector al recordar lo ocurrido con Hilado S.A. en la capital riojana, donde la empresa que forma parte de TN Platex despidió a 142 trabajadores en enero de 2026. "En ese momento los trabajadores al menos lograron cobrar el 100 por ciento de la indemnización", señaló el dirigente, marcando el contraste con un escenario actual en el que a las firmas les cuesta cada vez más cumplir con las obligaciones laborales básicas.

Actualmente la textil entró en concurso preventivo. Lo contradictorio es que su dueño fue asesor de Javier Milei, pero hoy, sufre las consecuencias de la caída del consumo y la apertura de importaciones. En ese marco la Justicia de La Rioja decretó la apertura del concurso del empresario textil Teodoro “Teddy” Karagozian, referente del grupo TN Platex. La resolución fue firmada por el juez Walter Peralta, luego de que el empresario presentara el pedido el 26 de junio para reordenar sus compromisos financieros.

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Políticas de empleo

Ante un panorama que dista de ser favorable, el gobierno de Ricardo Quintela intenta acompañar la crisis tomando medidas concretas. Uno de los ejemplos está en la puesta en marcha de una agenda para fortalecer las políticas de empleo en toda la provincia a partir de un encuentro realizado en el primer semestre del año y que reunió a responsables de las Oficinas de Empleo Municipales, representantes del sector privado y de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).

Una de las medidas se llama Plan de Capacitación y Formación 2026, y está orientado a mejorar las competencias laborales de jóvenes y personas que buscan insertarse en el mercado de trabajo. La medida incluye diversas propuestas de formación gratuita, profesionalización para empelados públicos y programas de desarrollo para oficios, emprendedores y profesionales.