Crisis industrial en La Rioja: la capacidad textil cayó casi 13 puntos y crecen los despidos

En el marco de una crisis industrial producto del modelo libertario, en el que apenas se utiliza el 45,3% de su capacidad instalada, el parque industrial riojano afronta un escenario marcado por despidos y suspensiones.

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En noviembre de 2023, la utilización de la capacidad instalada de la industria textil llegaba al 59,1% y en julio de este año se ubicó en 45,3%, una diferencia de casi 13 puntos porcentuales. En términos simples, el sector pasó de utilizar aproximadamente seis de cada diez unidades de capacidad productiva a emplear poco más de cuatro de cada diez.

La actividad textil tiene un peso significativo dentro de la estructura industrial provincial. El rubro concentra casi la mitad de los trabajadores en el Parque Industrial riojano.

13 puntos menos

Según el análisis difundido por el medio local Economía Riojana, la caída está vinculada con la disminución de las ventas de indumentaria. Una menor cantidad de prendas comercializadas repercute en los niveles de producción de las empresas textiles.

El sector también registra uno de los menores incrementos de precios en los últimos años, en un escenario marcado por una reducción de las compras de ropa producida en el país. El escenario nacional tiene una incidencia particular en la provincia debido al peso de la actividad textil en el Parque Industrial. Casi el 50% de los trabajadores del complejo industrial riojano se desempeñan en este rubro.

La contracción en el nivel de producción se suma como un factor que agrava la estabilidad laboral y económica local. Esta pérdida de dinamismo queda reflejada en la medición sobre la utilización de la capacidad instalada en la industria, elaborada mes a mes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Para confeccionar dicho indicador, el organismo nacional releva de manera periódica un panel representativo integrado entre 600 y 700 empresas distribuidas en todo el país. Los registros presentados corresponden al período de julio de 2026 y forman parte de la informe mensual oficial del INDEC, con los datos que permiten dimensionar qué proporción del potencial productivo disponible estuvo efectivamente en funcionamiento dentro del entramado industrial argentino durante ese mes.