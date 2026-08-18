Corea del Sur respalda una mayor autodefensa y dice que maniobras no están dirigidas contra el Norte

FOTO DE ARCHIVO: El presidente surcoreano Lee Jae-myung pronuncia un discurso durante una ceremonia para celebrar el 81.º aniversario del Día de la Liberación de Corea en Seúl, Corea del Sur

​El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, abogó el martes por unas capacidades de defensa independientes más sólidas, al ‌tiempo que dijo que ‌los ejercicios anuales de defensa civil, que coinciden con las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur, tienen carácter defensivo y no pretenden amenazar a Corea del Norte.

Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara al ​Pentágono "reducir sustancialmente" las ⁠maniobras militares conjuntas con Corea del Sur y ‌afirmara que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ⁠había respondido a su gesto de ⁠acercamiento.

Lee dijo que Seúl debería seguir adelante sin interrupciones con la transferencia prevista del control operativo en tiempo de ⁠guerra por parte de Estados Unidos durante su ​mandato, de acuerdo con el plan ‌actual del Gobierno.

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"Una alianza sólida ‌refuerza los cimientos de la seguridad, y el ⁠fortalecimiento de nuestras propias capacidades aumenta nuestro valor y nuestra necesidad como aliados", dijo Lee en una reunión del Consejo de Ministros, al describir la alianza entre ​Estados Unidos ‌y Corea del Sur y la defensa independiente como elementos que se refuerzan mutuamente.

Asimismo, pidió que se acelerara el avance del programa de submarinos de propulsión nuclear de Corea del Sur ⁠y que se formaran oficiales capaces de llevar a cabo operaciones integradas para futuros conflictos, dado que las distinciones entre los campos de batalla son cada vez menos claras.

En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada el martes, Lee señaló que los ejercicios de defensa civil llevados a ‌cabo junto con las principales maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur tenían un carácter defensivo, destinado a salvaguardar la vida y la seguridad de los surcoreanos.

Corea del Sur no tenía intención alguna de utilizar los ‌ejercicios para atacar a Corea del Norte ni para aumentar las tensiones en la península coreana, dijo Lee, y añadió ‌que su ⁠propósito era proteger la vida cotidiana de los ciudadanos y no considerar a ninguna parte ​en concreto como enemiga, según un comunicado de la Casa Azul.

Con información de Reuters