Corea del Sur estima que Corea del Norte cuenta con hasta 120 ojivas nucleares

Una captura de pantalla muestra al líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionando ojivas nucleares en un lugar no revelado

Por Kyu-seok Shim y Jack ​Kim

SEÚL, 20 ago (Reuters) - Corea del Sur estima que Corea del Norte posee entre 80 y 120 ojivas nucleares, dijo el jueves su ministro de Defensa, ‌citando una cifra significativamente superior ‌a la reciente afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Pionyang cuenta con 57 armas nucleares.

El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, explicó a los diputados que, en general, se cree que Corea del Norte tiene entre 80 y 120 ojivas, aunque advirtió que resulta difícil determinar una cifra exacta.

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"Normalmente lo situamos entre 80 y 120, pero es muy complicado dar una cifra exacta", declaró Ahn ante ​una comisión parlamentaria.

Posteriormente, Ahn ⁠aclaró que la cifra procedía de estimaciones realizadas por organizaciones de investigación privadas, ‌y añadió que las Fuerzas Armadas de Corea del Sur no ⁠podían confirmar oficialmente esas cifras.

Al ser preguntado sobre ⁠el comentario de Trump del día anterior, según el cual Kim poseía 57 "armas nucleares muy potentes", Ahn respondió: "Las cifras parecen algo diferentes".

Trump hizo esta declaración el miércoles en ⁠la Casa Blanca mientras hablaba del líder norcoreano Kim Jong-un y de ​sus planes de reunirse con él este año.

Corea del Sur ‌ha evitado tradicionalmente revelar públicamente estimaciones detalladas ‌sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte y no reconoce oficialmente ⁠a Pionyang como Estado poseedor de armas nucleares, en el marco de su política de larga data a favor de la desnuclearización.

Ahn reiteró esa postura cuando se le preguntó si el Gobierno reconocía a Corea del Norte como un Estado con ​armas nucleares.

"No podemos ‌reconocerlo oficialmente", afirmó.

También se negó a comentar si la referencia de Trump a las 57 ojivas equivalía a un reconocimiento por parte de EEUU del estatus nuclear de Corea del Norte, alegando que no sería apropiado que el ministro de Defensa de Corea del Sur se pronunciara sobre ⁠las declaraciones del presidente estadounidense.

Ahn afirmó que Corea del Sur seguiría confiando en el "paraguas nuclear" estadounidense, en consonancia con la política de no nuclearización que Seúl mantiene desde hace tiempo.

"No podemos desarrollar armas nucleares. Tampoco debemos aceptar el despliegue de armas nucleares tácticas estadounidenses", afirmó Ahn.

Estas declaraciones se produjeron en un momento en que Trump busca reactivar el diálogo con Kim tras ordenar una reducción de las maniobras militares conjuntas entre EEUU y ‌Corea del Sur, que calificó de "hostiles" hacia Corea del Norte.

Corea del Norte respondió con frialdad a esta medida. Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, afirmó que las maniobras reducidas seguían siendo provocadoras y agresivas a pesar de su menor duración.

Desestimó cualquier sugerencia de que Pionyang considerara la medida como un gesto significativo de buena voluntad y ‌afirmó que no tenía conocimiento de ningún contacto reciente entre Trump y Kim, aunque calificó la relación personal entre los líderes como "excelente".

Trump declaró el miércoles en la Casa Blanca que ‌esperaba reunirse con Kim ⁠en algún momento de este año, lo que podría reactivar la diplomacia que se estancó después de que una serie de cumbres ​sin precedentes celebradas en 2018 y 2019 fracasaran debido a desacuerdos sobre el alivio de las sanciones y el programa de armas nucleares de Corea del Norte.

Con información de Reuters