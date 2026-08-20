Corea del Norte lanza lo que parece ser un misil balístico, según Japón

Imagen referencial de un lanzacohetes disparando un proyectil durante unas pruebas en Corea del Norte

Corea del Norte disparó el jueves hacia el ‌mar un ‌proyectil que se sospecha era un misil balístico, dijeron el Gobierno y la Guardia Costera de Japón.

Medios surcoreanos también citaron al ejército de Corea ​del ⁠Sur, que afirmó que Corea ‌del Norte había lanzado ⁠un proyectil no ⁠identificado hacia el mar al este de la península de Corea.

La ⁠Guardia Costera japonesa dijo ​que el proyectil, ‌que se creía ‌era un misil balístico, ya ⁠había caído.

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El misil parecía haber caído en el mar fuera de la zona ​económica ‌exclusiva de Japón, informó la cadena NHK.

La noticia se conoce mientras los ejercicios militares en curso de ⁠Corea del Sur y Estados Unidos fueron acortados para concluir el viernes, después de que el presidente Donald Trump ordenara una reducción sustancial de la participación ‌estadounidense.

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, dijo el miércoles que la "política hostil" de Estados Unidos hacia Corea del ‌Norte no había cambiado, ya que los ejercicios seguían en marcha.

(Reporte ‌de ⁠Heejin Kim y Joyce Lee en Seúl y ​Kaori Kaneko en Tokio; edición de Ed Davies; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)